跨市借還無虞！站點提前升級完成　9/1起北北桃全升級 YouBike2.0

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▲新北市9月1日起全市升級YouBike2.0。（圖／新北市交通局）

新北市及桃園市交通局今（2024）年同步執行公共自行車YouBike1.0升級2.0計畫，新北市交通局今（21）日表示，將提前於9月完成，加速串聯臺北市成為北北桃YouBike2.0綠色運輸生活圈。交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，截至今年8月15日，新北市YouBike2.0共計1,341站，21,379輛公共自行車營運服務，1.0場站升級2.0後，9月1日起北北桃跨市騎乘借還無虞，民眾也可透過新北市通勤綠廊，由新店碧潭經永福橋及福和橋銜接臺北市自行車道，或是騎乘欣賞板橋、樹林河岸風光，再經鶯歌銜接桃園市大溪河濱公園，悠遊騎乘兼具運動健身。吳政諺說，許多民眾使用基北北桃1200都會通定期票租借YouBike2.0作為通勤、通學交通工具，因此為提升YouBike使用者安全保障，自7月1日起須填寫公共自行車免費傷害險投保意願表或完成投保才能租借YouBike2.0，提醒請通勤通學的市民朋友於租借前完成投保確認，以免影響通勤學時間。新北交通局也提醒，為創造人本交通環境，北北桃3市共同實施 YouBike 違規記點制度，請YouBike使用者務必遵守交通規則，禁止在騎樓騎乘、在人行道上行人優先通行、不闖紅燈、不逆向行駛等，以維護行人及自身的安全。