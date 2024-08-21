李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

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▲韓籍啦啦隊女神安芝儇，名字第三個字讀音同「軒」，不是「環」。（圖／安芝儇IG）

▲韓職啦啦隊起亞虎超級新星「李珠珢」，名字第三個字音同「銀」，不是「根」也不是「敏」。（圖／李珠珢IG）

▲啦啦隊女神李多慧自從來台發展之後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與在韓國啦啦隊時地位相差非常多。（圖／李多慧IG）

▲在台灣發展韓籍啦啦隊成員，台鋼雄鷹安芝儇（左）、朴旻曙（中）、統一7-ELEVEn獅趙娟週（右）。（圖/NOWnews資料照）

▲在台灣發展的韓籍啦啦隊成員，富邦悍將李雅英（左）、李晧禎（中）、南珉貞（右）。（圖/記者陳云茹攝）

▲在台灣發展的韓籍啦啦隊成員，味全龍李多慧（左）、中信兄弟邊荷律（中）、李丹妃（右）。（圖/李多慧IG、NOWnews資料照）

韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲成員、超級新星「李珠珢」，最近憑藉超魔性的「三振舞」爆紅，上月她受邀來台演出，立刻掀起台灣球迷高度關注，現在也傳出她有可能會加入「富邦悍將」來台發展，將會與其他南韓成員組成「南雅禎珠」的四大女神組合。會發現韓國啦啦隊成員，除了像是李多慧這種簡單好唸的以外，許多因為音譯問題，會出現台灣人姓名較少出現的字眼，因此常常有人會唸錯，，但其實再仔細看，會發現這個字是不是很眼熟？隨著近幾年有越來越多韓國啦啦隊員不斷出走，往台灣發展，包括現在已經在台灣棒球應援界有大量名聲的李多慧、安芝儇、邊荷律等人成功案例，過去李多慧來台發展之前，在韓國啦啦隊應援就有被傳聞搶走球員目光，遭到起亞虎應援團長排擠，最終導致離隊，沒想到她來台灣發展後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與其在韓職啦啦隊地位明顯有差距。有在看棒球的人肯定對來台發展的韓國啦啦隊成員不會陌生，但對於沒有在看棒球的人來說，📍味全龍：李多慧📍中信兄弟：邊荷律、李丹妃📍富邦悍將：李雅英、李晧禎、南珉貞📍台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙📍統一7-ELEVEn獅：趙娟週最後第十位就是相傳有可能加入富邦悍將的三振舞女神「李珠珢」囉！不過根據《ETtoday》報導，，因此球迷到底能不能看到李珠珢來台發展，只能再等等消息囉！