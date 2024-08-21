李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲成員、超級新星「李珠珢」，最近憑藉超魔性的「三振舞」爆紅，上月她受邀來台演出，立刻掀起台灣球迷高度關注，現在也傳出她有可能會加入「富邦悍將」來台發展，將會與其他南韓成員組成「南雅禎珠」的四大女神組合。然而回顧近幾年台灣中職不斷挖角韓國啦啦隊的成員來台，這些女神到底有哪些？名字到底該怎麼念？《NOWnews》特別整理韓國啦啦隊10大女神，讓讀者一文就了解啦啦隊女神的魅力。
韓國啦啦隊名字好難唸！李珠珢、安芝儇正確讀音曝光
會發現韓國啦啦隊成員，除了像是李多慧這種簡單好唸的以外，許多因為音譯問題，會出現台灣人姓名較少出現的字眼，因此常常有人會唸錯，像是目前效力於台鋼雄鷹的「安芝儇」，最後一個字許多人都會讀成「環」，但其實這個字念同「軒」的讀音。
因為三振舞爆紅的「李珠珢」最後一個字很多人誤看唸成「根」或者是「敏」，但其實再仔細看，會發現這個字是不是很眼熟？沒錯，就是知名韓劇《黑暗榮耀》中，由宋慧喬飾演的女主角「文同珢」同字，唸同「銀」的讀音，而根據教育部字典，這個字還有「ㄍㄣˋ」的唸法，只是我們應用在姓名上還是會念「ㄧㄣˊ」居多哦！
韓國啦啦隊近年瘋狂出走！韓職官方緊急出手效果恐怕有限
隨著近幾年有越來越多韓國啦啦隊員不斷出走，往台灣發展，包括現在已經在台灣棒球應援界有大量名聲的李多慧、安芝儇、邊荷律等人成功案例，這回李珠珢是否又將來台刮起另一陣炫風，連韓國球迷都相當關注，希望韓職球團及職棒聯盟應該更重視啦啦隊地位、改善韓國啦啦隊成員待遇，否則好人才都將被挖角成功。
過去李多慧來台發展之前，在韓國啦啦隊應援就有被傳聞搶走球員目光，遭到起亞虎應援團長排擠，最終導致離隊，沒想到她來台灣發展後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與其在韓職啦啦隊地位明顯有差距。據韓媒報導，韓職高層已經意識到該問題，放寬啦啦隊可以出國交流、上網路綜藝節目等，但自由度相比台灣啦啦隊仍然差上一大截，「留人」政策恐怕效果還得再想想辦法。
韓國啦啦隊成員在台發展爆紅！10大女神名單曝光
有在看棒球的人肯定對來台發展的韓國啦啦隊成員不會陌生，但對於沒有在看棒球的人來說，現在到底有哪些效力於中職啦啦隊的「韓國籍成員」呢？以下也替大家整理了9大女神，外加傳聞加入富邦悍將的李珠珢，一共10位名單一次看，哪天也許也可以進棒球場看看她們賣力應援模樣以及神仙顏值哦！
📍味全龍：李多慧
📍中信兄弟：邊荷律、李丹妃
📍富邦悍將：李雅英、李晧禎、南珉貞
📍台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙
📍統一7-ELEVEn獅：趙娟週
最後第十位就是相傳有可能加入富邦悍將的三振舞女神「李珠珢」囉！不過根據《ETtoday》報導，富邦悍將相關知情人士表示，距離明年球季開打還有半年以上的時間，所以雙方不會急於現在就簽約，就算拍板定案也應該是明年的事，並不會是在現在，目前就真的「八字還沒一撇」，因此球迷到底能不能看到李珠珢來台發展，只能再等等消息囉！
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會發現韓國啦啦隊成員，除了像是李多慧這種簡單好唸的以外，許多因為音譯問題，會出現台灣人姓名較少出現的字眼，因此常常有人會唸錯，像是目前效力於台鋼雄鷹的「安芝儇」，最後一個字許多人都會讀成「環」，但其實這個字念同「軒」的讀音。
因為三振舞爆紅的「李珠珢」最後一個字很多人誤看唸成「根」或者是「敏」，但其實再仔細看，會發現這個字是不是很眼熟？沒錯，就是知名韓劇《黑暗榮耀》中，由宋慧喬飾演的女主角「文同珢」同字，唸同「銀」的讀音，而根據教育部字典，這個字還有「ㄍㄣˋ」的唸法，只是我們應用在姓名上還是會念「ㄧㄣˊ」居多哦！
韓國啦啦隊近年瘋狂出走！韓職官方緊急出手效果恐怕有限
隨著近幾年有越來越多韓國啦啦隊員不斷出走，往台灣發展，包括現在已經在台灣棒球應援界有大量名聲的李多慧、安芝儇、邊荷律等人成功案例，這回李珠珢是否又將來台刮起另一陣炫風，連韓國球迷都相當關注，希望韓職球團及職棒聯盟應該更重視啦啦隊地位、改善韓國啦啦隊成員待遇，否則好人才都將被挖角成功。
過去李多慧來台發展之前，在韓國啦啦隊應援就有被傳聞搶走球員目光，遭到起亞虎應援團長排擠，最終導致離隊，沒想到她來台灣發展後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與其在韓職啦啦隊地位明顯有差距。據韓媒報導，韓職高層已經意識到該問題，放寬啦啦隊可以出國交流、上網路綜藝節目等，但自由度相比台灣啦啦隊仍然差上一大截，「留人」政策恐怕效果還得再想想辦法。
韓國啦啦隊成員在台發展爆紅！10大女神名單曝光
有在看棒球的人肯定對來台發展的韓國啦啦隊成員不會陌生，但對於沒有在看棒球的人來說，現在到底有哪些效力於中職啦啦隊的「韓國籍成員」呢？以下也替大家整理了9大女神，外加傳聞加入富邦悍將的李珠珢，一共10位名單一次看，哪天也許也可以進棒球場看看她們賣力應援模樣以及神仙顏值哦！
📍味全龍：李多慧
📍中信兄弟：邊荷律、李丹妃
📍富邦悍將：李雅英、李晧禎、南珉貞
📍台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙
📍統一7-ELEVEn獅：趙娟週
最後第十位就是相傳有可能加入富邦悍將的三振舞女神「李珠珢」囉！不過根據《ETtoday》報導，富邦悍將相關知情人士表示，距離明年球季開打還有半年以上的時間，所以雙方不會急於現在就簽約，就算拍板定案也應該是明年的事，並不會是在現在，目前就真的「八字還沒一撇」，因此球迷到底能不能看到李珠珢來台發展，只能再等等消息囉！
@penguin__1208[240728] 🇰🇷🐯 @이주은 . #中華職棒 #野球 #cpbl #photo #video #起亞虎 #棒球#啦啦隊 #kiatigers #kiatigerscheerleader #이주은 #이주은치어리더 #李珠珢 #baseball #baseballlife#sony #sonyphotography #fyp #fypシ
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