李珠珢加盟樂天女孩？他點3關鍵　粉絲揭欠薪風波酸：球團要崩了

李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

記者張嘉哲/綜合報導

▲韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲成員、超級新星「李珠珢」，最近憑藉超魔性的「三振舞」爆紅，最近來台演出人氣翻漲。（圖／讀者提供）
▲韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲成員、超級新星「李珠珢」，最近憑藉超魔性的「三振舞」爆紅，最近來台演出人氣翻漲。（圖／讀者提供）
韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲成員、超級新星「李珠珢」，最近憑藉超魔性的「三振舞」爆紅，上月她受邀來台演出，立刻掀起台灣球迷高度關注，現在也傳出她有可能會加入「富邦悍將」來台發展，將會與其他南韓成員組成「南雅禎珠」的四大女神組合。然而回顧近幾年台灣中職不斷挖角韓國啦啦隊的成員來台，這些女神到底有哪些？名字到底該怎麼念？《NOWnews》特別整理韓國啦啦隊10大女神，讓讀者一文就了解啦啦隊女神的魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國啦啦隊名字好難唸！李珠珢、安芝儇正確讀音曝光

會發現韓國啦啦隊成員，除了像是李多慧這種簡單好唸的以外，許多因為音譯問題，會出現台灣人姓名較少出現的字眼，因此常常有人會唸錯，像是目前效力於台鋼雄鷹的「安芝儇」，最後一個字許多人都會讀成「環」，但其實這個字念同「軒」的讀音。

▲安芝儇跳葉保弟應援舞，殺傷力不小，同框一粒的照片也被受關注。（圖／安芝儇IG）
▲韓籍啦啦隊女神安芝儇，名字第三個字讀音同「軒」，不是「環」。（圖／安芝儇IG）
因為三振舞爆紅的「李珠珢」最後一個字很多人誤看唸成「根」或者是「敏」，但其實再仔細看，會發現這個字是不是很眼熟？沒錯，就是知名韓劇《黑暗榮耀》中，由宋慧喬飾演的女主角「文同珢」同字，唸同「銀」的讀音，而根據教育部字典，這個字還有「ㄍㄣˋ」的唸法，只是我們應用在姓名上還是會念「ㄧㄣˊ」居多哦！

▲李珠珢加盟富邦悍的呼聲極高。（圖／李珠珢IG）
▲韓職啦啦隊起亞虎超級新星「李珠珢」，名字第三個字音同「銀」，不是「根」也不是「敏」。（圖／李珠珢IG）
韓國啦啦隊近年瘋狂出走！韓職官方緊急出手效果恐怕有限

隨著近幾年有越來越多韓國啦啦隊員不斷出走，往台灣發展，包括現在已經在台灣棒球應援界有大量名聲的李多慧、安芝儇、邊荷律等人成功案例，這回李珠珢是否又將來台刮起另一陣炫風，連韓國球迷都相當關注，希望韓職球團及職棒聯盟應該更重視啦啦隊地位、改善韓國啦啦隊成員待遇，否則好人才都將被挖角成功。

過去李多慧來台發展之前，在韓國啦啦隊應援就有被傳聞搶走球員目光，遭到起亞虎應援團長排擠，最終導致離隊，沒想到她來台灣發展後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與其在韓職啦啦隊地位明顯有差距。據韓媒報導，韓職高層已經意識到該問題，放寬啦啦隊可以出國交流、上網路綜藝節目等，但自由度相比台灣啦啦隊仍然差上一大截，「留人」政策恐怕效果還得再想想辦法。

▲（圖／李多慧IG）
▲啦啦隊女神李多慧自從來台發展之後一砲而紅，各大商演、廣告接不完，與在韓國啦啦隊時地位相差非常多。（圖／李多慧IG）
韓國啦啦隊成員在台發展爆紅！10大女神名單曝光

有在看棒球的人肯定對來台發展的韓國啦啦隊成員不會陌生，但對於沒有在看棒球的人來說，現在到底有哪些效力於中職啦啦隊的「韓國籍成員」呢？以下也替大家整理了9大女神，外加傳聞加入富邦悍將的李珠珢，一共10位名單一次看，哪天也許也可以進棒球場看看她們賣力應援模樣以及神仙顏值哦！

📍味全龍：李多慧
📍中信兄弟：邊荷律、李丹妃
📍富邦悍將：李雅英、李晧禎、南珉貞
📍台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙
📍統一7-ELEVEn獅：趙娟週

▲
▲在台灣發展韓籍啦啦隊成員，台鋼雄鷹安芝儇（左）、朴旻曙（中）、統一7-ELEVEn獅趙娟週（右）。（圖/NOWnews資料照）
▲李雅英、李晧禎、南珉貞三人在韓國台灣都擁有超高人氣。（圖/記者陳云茹攝）
▲在台灣發展的韓籍啦啦隊成員，富邦悍將李雅英（左）、李晧禎（中）、南珉貞（右）。（圖/記者陳云茹攝）
▲李多慧、邊荷律、丹妃。（圖/李多慧IG、NOWnews資料照）
▲在台灣發展的韓籍啦啦隊成員，味全龍李多慧（左）、中信兄弟邊荷律（中）、李丹妃（右）。（圖/李多慧IG、NOWnews資料照）
最後第十位就是相傳有可能加入富邦悍將的三振舞女神「李珠珢」囉！不過根據《ETtoday》報導，富邦悍將相關知情人士表示，距離明年球季開打還有半年以上的時間，所以雙方不會急於現在就簽約，就算拍板定案也應該是明年的事，並不會是在現在，目前就真的「八字還沒一撇」，因此球迷到底能不能看到李珠珢來台發展，只能再等等消息囉！


李珠珢加盟樂天女孩？他點3關鍵　粉絲揭欠薪風波酸：球團要崩了

李珠珢加盟富邦悍將梗圖本人IG也轉發！球迷見1動作全瘋了：超穩

李珠珢明年就會來台灣？前體育主播爆猛料：球隊都談好了

「AI女神」李珠珢明年來台灣跳啦啦隊？富邦悍將：有消息另行公佈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選