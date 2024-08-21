李奧納多監製《猩火燎原》！主題曲作者超大咖　曾幫席琳狄翁寫歌

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▲《森之聲：猩火燎原》由奧斯卡創作天后黛安沃倫量身打造主題曲，傳遞溫暖正能量。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼《森之聲：猩火燎原》以獨特動物視角引起反思，呼籲人類和自然平衡共存。（圖／網銀國際影視提供）

由李奧納多監製動畫電影《森之聲：猩火燎原》，電影主題曲〈一顆心（可以改變世界）〉出自奧斯卡金像獎榮譽獎得主黛安沃倫（Diane Warren）之手，她曾為席琳迪翁、惠特尼休斯頓、碧昂絲等多位音樂巨星創作感人至深的歌曲，並屢獲格萊美獎、艾美獎、金球獎等榮譽，有創作天后的美名。她的音樂作品深入人心、經典與創新兼具，此次為《森之聲：猩火燎原》打造的主題曲〈一顆心（可以改變世界）〉充滿希望，鼓勵人們關注自然環境保護，歌曲中傳遞了每一顆心都能影響世界。日前，在洛杉磯舉行的特映會上，黛安沃倫分享了創作這首歌曲的靈感，她表示：「當我看完這部電影後，深受劇情的感動，電影中傳達的想法，是我們每個人都應該關心的，只要每個人做出一些改變，就能改變整個世界。」在創作這首歌曲，她立即想到讓知名歌手Tiwa Savage來演唱，Tiwa Savage在收到黛安沃倫的訊息時，起初以為這是一個玩笑，但當她聽到歌曲後，便立刻知道這是一首不同於市場上的任何其他歌曲，她也認為這首歌曲的歌詞和旋律都非常出色，特別喜歡這首歌所承載的意義。導演提姆哈提到電影《森之聲:猩火燎原》用獨特的動物視角來表達，面對環境逆境時的困難，假設動物會說話，對於人類的作法和行動他們會如何評論，鼓勵觀眾反思人類與自然的相互聯繫，以及保護自然世界的必要性，這部電影強調了與自然和諧相處的重要性，不論是誰都是世界不可分割的一部分。人類在保護自然資源方面有重大的責任，呼籲與自然平衡共存不做破壞地球。《森之聲：猩火燎原》16日於英國上映，而台灣接力於23日上映中英文版電影，特別選在8月上映，是因為每年的8月19日為世界紅毛猩猩日，透過這個節日，喚起全球對紅毛猩猩及其棲地保護的認識，並提高人類對於環境保護的關注，而紅毛猩猩被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極危物種，這一事實突顯了保護紅毛猩猩及其棲息地的重要性。