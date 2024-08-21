推全國農產物流網　農業部：可降低物流成本、提高農民收益

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▲於供應平台及農創店商農漁會商品展示。（圖／農業部）

農業部今（21）舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，會中宣布啟動全國的農產物流網絡，打造更穩定、更多功能的農產配送模式。農業部表示，本次農業部結合OKmart物流系統，打造全臺農產品的物流網絡，除方便消費者採買優質農產品，更能降低農產物流成本、提高農民收益，此外也促進農漁會的升級轉型，成為全國性的銷售據點。農業部指出，過去臺灣農漁產品並無穩定的物流模式，且部分在運輸過程中常有耗損，影響農民收益，而目前各地農民或是小農生產的農漁產品直送消費者手上的方法，大多採用宅配方式運送，除運費偏高之外，盛產期間或是年節時的物流配送量能也受到限制。為了有效降低農漁產品配送成本，協助農民增加營運通路，農業部積極建構全台農漁會物流網絡，串連地區型農漁會轉型成為全國性服務據點，建立以農漁會為服務據點的專屬物流網絡。農業部表示，目前已簽約農漁會超過200家，服務據點超過1200處，未來將持續導入更多農漁會及線上平台，健全農產品物流網絡。農業部也說，「農易送EXPRESS」採取異業合作模式，媒合全國各地農漁會，結合OKmart現有物流系統，直接讓農漁會各處據點享有更快速物流運輸管道，使各地優質農漁產品互通有無、貨暢其流，同時也方便消費者採購優質農漁產品。另農漁會也結合OKmart超商門市據點，將提供消費者寄取件及繳費代收的服務功能，除強化農漁會服務功能及便利性，並提供青農(或小農)透過OK Express寄送其農產品之服務，增加銷售通路，消費者亦可透過OK Express店取收貨，預估農民寄送漁產品的物流運輸費用可降低三成以上，進而提高收益，並大大提升市場競爭力。同時，為擴大消費者接觸優質農漁產品管道，農業部亦輔導農漁會、農漁民產品免費上架台灣農創興業股份有限公司(由13家農漁會共同組成)的農創電商(電商平台)，消費者在該平台購買農漁產品，只需選OKmart或各合作之農漁會為取貨地點，有機會享有運費優惠，並且能從該平台直接瀏覽及採購來自全國各農漁會的優質國產農漁產品，方便民眾購買優質農漁產品。農業部進一步說明，目前所建構的農漁會物流及網購系統，包含B2B、B2C及C2C架構，未來將持續輔導成立農漁會物流網絡諮詢委員會，精進並滾動檢討創新發展農漁會物流網絡方案，並將透過農漁會間的整合機制，持續推廣農民及消費者使用農漁會配送網絡，及增加導入其他農漁會的線上平台及農漁會實體服務據點，提升農漁產品曝光度、增加營運通路、降低運送成本，以提高農民收益。