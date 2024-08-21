黃曉明探班網紅女友黏緊緊　葉珂穿著火辣「上胸快掉出」

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▲黃曉明緋聞女友葉珂，遭中國網友猜測同居中。（圖／翻攝自黃曉明微博、葉珂小紅書）

▲Angelababy和黃曉明離婚後，演藝事業不間斷，戲約也不少。（圖／楊穎工作室 微博）

大陸男星黃曉明2022年1月宣布和Angelababy（楊穎）離婚，後與身材姣好的網紅葉珂交往，近來被拍到和葉珂手牽手約會，葉珂身穿平口上衣，傲人上胸呼之欲出，不時地拉緊衣服怕走光，黃曉明則是緊緊牽著女友的手，將臉湊上談話，感情相當甜蜜。黃曉明和Angelababy離婚2年，爾後鮮少公開露面，會見面也是為了兒子，之前就被拍到一起和兒子在上海迪士尼玩耍，但結束後他則是獨自離去，日前七夕，黃曉明到橫店探班女友葉珂，更進行一場甜蜜的電影約會，兩人雖然都穿得一身黑，但葉珂穿著火辣，走起路婀娜多姿，黃曉明則是戴著口罩和鴨舌帽，不時地將臉湊上和她說話。葉珂是知名淘寶品牌老闆，經濟實力不容小覷，除了有商業頭腦之外，還有著火辣身材，之前傳出黃曉明已經帶她去見過家長，葉珂更是在直播時接電話，說了好幾次「老公我愛你」，讓網友直呼作風實在太大膽，瘋狂洗版，「是在跟黃曉明說話嗎！」但當時葉珂僅說是在和朋友玩真心話大冒險，要大家不要腦補，不過還是有人認為，葉珂是在宣示主權，畢竟黃曉明當年和Angelababy的戀情甚至婚禮，都被稱作是「世紀浪漫」。