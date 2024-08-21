智慧新應用合作商談會　牽線11國廠商來台打造智慧工廠

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經濟部國際貿易署與外貿協會今（21）日舉辦「2024智慧新應用合作商談會-智慧工廠」，邀請來自11國15名自動化設備、智慧化工具機、智慧倉儲及物流、電子設備相關領域的買主對台採購，總計與39家台灣企業進行89場次洽談。隨著全球智慧化與自動化的浪潮席捲各大產業，智慧工廠正成為未來工業發展的關鍵，國際企業紛紛投入資源，致力於提升生產效率與市場競爭力，經濟部與貿協為協助台灣企業爭取商機舉辦此次洽商會。其中，南韓N商在韓國為500多家大型企業及政府機構提供儲存系統和備份解決方案。此次來到台灣，N商希望能找到智慧製造所需的相關設備，對台灣S商生產的散熱風扇，台灣A商的POS機及工業電腦，皆有極大興趣，已請我商報價且表達高度合作意願；我國廠商也表示對後續合作充滿期待。印度I商主攻金屬加工和自動化機械等各類機械設備，過去曾與台灣廠商合作，並對台製品質深具信心，讚譽為世界級水準。這次與台灣E商洽談並對步進馬達極有興趣，已相約擇日參訪續談，並且希望台灣K商依其需求打樣客製化連結器，未來合作可能性高。連續第二年參加洽談會的原見精機表示，該公司的機器人安全皮膚可提升工廠安全性與協作效率，本次特別看好與馬來西亞S系統整合商的合作。