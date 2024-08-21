中華男籃「大名單」深度擴增中！圖齊持續尋找4號位、想再補控衛

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中華男籃在今年冬天有重要的一仗要打，亞洲盃資格賽第二階段的陣容和國家隊一軍的提升進度，受到外界的關注和重視。中華隊總教練圖齊今（21）日在2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽記者會上表示，中華男籃目前有3個短期目標，其中包括找到合適的4號位、增加控球後衛輪換、在技戰術上強化全場和區域防守，並打得更快。圖齊強調，他有一個長期計畫在，為此需要和更多球員和教練有所溝通和連結，大家過同來促成一個好的目標。這次跨聯盟邀請賽，U22菁英潛力培訓隊的總教練為圖齊（Gianluca Tucci），助理教練有吳正杰、洪志善，出戰的球員包括：林韋愷（身高187公分）、王威翔（183）、魏芃禾（177）、張傑程（182）、王鈞聖（183）、林明暐（178）、徐堂琪（190）、林子皓（184）、潘立丞（203）、曹祐寧（185）、廖偉皓（190）、馬駿颿（190）、曾信武（196）、陳威宇（196）、曾睦軒（195）。圖齊明確表示，這一批是以大專球員為主的好手，希望他們這次比賽能夠吸收經驗，更重要的是他期許這些年輕球員能熟悉自己的攻防體系，爭取在未來進入中華白或中華藍之中，厚植人才庫。在這次的比賽開打前，圖齊和一些大學教練有過交流，培訓隊中有一些人選是由後者推薦的。他有雄心希望能建立一個國家隊體系，所以希望和基層的教練、球員之間有所連結，他認為這次跨聯盟賽提供了很好的機會，讓自己去分享執教理念。11月的亞洲盃資格賽第二階段，中華隊將於21日對上香港、25日對上紐西蘭，賽事迫在眉睫，歸化球員高柏鎧已經和籃協簽約，但他還未能拿到中華民國身分證，儘管今年瓊斯盃的中華藍隊是未來國家隊雛形，但目前年底亞洲盃資格賽的正式陣容目前仍未能確定。圖齊表示，他已經有一個大名單，但屆時徵召和備戰情況，仍需要一些運氣，目前還不能確定陣容架構。不過圖齊也表示，在瓊斯盃過後，他心裡已經有一個底，這位義大利名帥認為目前中華隊的近期目標需要朝3方面著手，包括再增加2、3名有經驗的控球後衛、強化本土4號位人選、以及在全場以及區域防守上更強化。「目前我們在國際賽場上的4號位缺乏，而這個位置非常重要，我們第一陣容中鋒是高柏鎧，那如他不在的話，那個第二陣容是我在尋找的。」圖齊提到蘇士軒、韓杰諭、陳冠全都是不錯的4號，但他還需要持續摸索，尋找最好的人選。圖齊指出，目前這支球隊的控球後衛和中鋒都有一個型出來了，但仍要繼續提升深度，畢竟短期比賽不確定會發生什麼事，能擴充大名單、得到更多可用人選，很重要，這也是本次跨聯盟賽的一個目的。至於技戰術方面，圖齊希望維持體系中積極主動的防守，更好地利用全場和區域去阻擋對手，另外他也希望球隊可以打得更快一些，