影／李洋用「黃金球拍」為統一獅開球！還送球迷16年高價高粱酒

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▲李洋是金門出身，故鄉在金門縣金寧鄉，他在2021年東京奧運，拿下奧運金牌，之後他在今年巴黎奧運再度奪金，而他跟「麟洋配」王齊麟的組合，也是台灣史上最經典的組合。(圖／CPBLTV)

巴黎奧運台灣黃金羽球男雙好手李洋，今（21）日受邀到統一獅台南主場開球，由於今天剛好是金門酒廠的活動日，李洋是金門出身，故鄉在金門縣金寧鄉，他在2021年東京奧運，拿下奧運金牌，之後他在今年巴黎奧運再度奪金，而他跟「麟洋配」王齊麟的組合，也是台灣史上最經典的組合。根據金酒公司認定，目前李洋紀念酒約1萬元台幣以上，加上李洋親自「加持」又更意義非凡，李洋未來將參加台北羽球公開賽，並期待在年終賽退役。此外，李洋賽前也乘坐HYUNDAI汽車IONIQ 6純電轎跑繞行台南棒球場，外型流線帥氣的IONIQ 6是HYUNDAI汽車在進入純電新篇章後的第二款車，同時更獲得了世界年度風雲車大獎的榮譽，而奧運金牌李洋與世界年度風雲車的強強聯手，將為全場獅迷們帶來前所未有的體驗！