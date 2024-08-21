日本公開賽／爆冷！台灣雙胞胎李芳任、李芳至2:1戰勝中國世界第7

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超級750系列的日本羽球公開賽男雙賽事今（21）日爆出大冷門，台灣雙胞胎搭檔李芳任／李芳至面對中國大陸組合何濟霆／任翔宇，在激戰3局後以2：1取勝，拿下16強門票，台灣這次出戰的8組人馬中有4組闖進到16強。李芳任／李芳至目前世界排名第27，排在李洋／王齊麟、李哲輝／楊博軒、盧敬堯／楊博涵之後，排名我國第4。他們的實力遇強則強，過去也曾在西班牙大師賽上爆冷擊敗過當時世界第一的印尼組合Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto。今天對上世界第7的何濟霆／任翔宇，李芳任／李芳至目過去和他們交手過1次，以直落二輸球。但今天他們在3局大戰後擊敗對手，拿下生涯對戰首勝，下一場將要對上印尼的Fikri Ihsandi Hadmadi／Daniel Marthin。今天李芳任／李芳至開賽就打得相當積極，一波8：1的攻勢讓他們在首局擺脫落後反超，並以21：14先聲奪人。次局何濟霆／任翔宇反彈，打出10：1的攻勢，以21：8扳回一城；決勝局雙方各有一波高潮，李家兄弟在13：13之時，打出6：2攻勢拉開分數，最終以21：17取勝。