節氣「處暑」8/22到了！禁忌、由來、習俗一次看　3星座財運起飛

明（22）日將要迎來24節氣中的「處暑」，象徵著酷熱要遠離、暑氣將終止，即將進入秋季，但有些地區仍然會高溫炎熱，也要慎防俗稱「秋老虎」的現象。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也提醒「處暑」來臨之後的各種禁忌與注意事項，其中更有2生肖的朋友，出門要格外留意安全。
處暑的由來
小孟老師解釋，處暑又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部份的時間點為每年8月22日左右，太陽黃經約在150°。處暑的暑，則代表暑氣即將終止的意思，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為秋老虎。
處暑的禁忌
室內冷氣不宜開太強
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。
忌安床
處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。
禁去空曠地
處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。
禁海邊戲水
處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。
洗澡禁關窗
處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。
處暑太陽水開運法
處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。
處暑大沖影響運勢狀況！2生肖外出注意
小孟老師指出，處暑來臨後，會沖屬生肖虎與老鼠，因諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。
處暑財運最旺的星座TOP3
除了要注意安全的生肖朋友以外，清水孟國際塔羅雲蔚老師也點名3種星座的朋友，將在處暑來臨之後迎接財運。
TOP 3 天秤座
天秤座在處暑時，能因為合作及人際關係而帶來不少賺錢的機會。你們可能會發現，當和朋友或夥伴在一起合作時，能賺到不小的財富。朋友和社交活動也會對你們的財務狀況有幫助，你們可能會在這些圈子裡遇到一些貴人，他們會給你們提供財務支持或投資機會。
你們的理財能力和投資策略，也會大幅提升，這讓你們能夠更聰明地管理和增加財富。而且財務上可能會有一些突如其來的變化，這些變化可能會帶來意外的收入，甚至有可能獲得一些繼承的財產。這段時間，通過高等教育、旅行或國際業務賺錢的機會也會增加，如果你們有從事這些方面的計畫，財運會特別好。
TOP 2 摩羯座
摩羯座在處暑時，工作和日常的事務，會為你們帶來不少賺錢的機會。你們會感受到能量滿滿，工作效率提高，這些都會直接轉化為更高的收入。而且也會在工作環境中找到更多發展的機會，讓財富穩步增加。此時若有機會出國或參與國際性的活動，這些經驗會帶來新的財源
這時你們的直覺和洞察力會非常敏銳，讓你們能夠發現賺錢的好機會。這些是有利於在財務決策上做出更明智的選擇，可避開風險，增加收益。部份的摩羯座，財務狀況可能會因為他人給予的支持而改善，這些支持可能來自於親密關係或合作夥伴。朋友和團體活動可能會介紹一些有利的投資項目或商業機會給你們。
TOP 1巨蟹座
巨蟹座在處暑時，你們的賺錢能力和理財技巧會提升，將更懂得如何賺錢和管理財富。巨蟹們的溝通技巧也會變得更加靈活，這對於談判和商業交易非常有利，可能會為你們帶來更多收入。還有可能發現自己在幕後工作或是秘密計畫中，獲得額外的財務收益。
某些偏財性質的活動，例如娛樂活動或投資彩券之類的，能夠帶來意想不到的財務機會。你們的愛好和興趣可能會變成一個新的收入來源，或是你們會在創意產業中找到賺錢的機會。當然，此時還可能遇到貴人，給予一些意外的財務支持和機會，讓你們的財務狀況更上一層樓。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師解釋，處暑又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部份的時間點為每年8月22日左右，太陽黃經約在150°。處暑的暑，則代表暑氣即將終止的意思，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為秋老虎。
處暑的禁忌
室內冷氣不宜開太強
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。
忌安床
處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。
禁去空曠地
處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。
禁海邊戲水
處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。
洗澡禁關窗
處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。
處暑太陽水開運法
處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。
處暑大沖影響運勢狀況！2生肖外出注意
小孟老師指出，處暑來臨後，會沖屬生肖虎與老鼠，因諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。
處暑財運最旺的星座TOP3
除了要注意安全的生肖朋友以外，清水孟國際塔羅雲蔚老師也點名3種星座的朋友，將在處暑來臨之後迎接財運。
TOP 3 天秤座
天秤座在處暑時，能因為合作及人際關係而帶來不少賺錢的機會。你們可能會發現，當和朋友或夥伴在一起合作時，能賺到不小的財富。朋友和社交活動也會對你們的財務狀況有幫助，你們可能會在這些圈子裡遇到一些貴人，他們會給你們提供財務支持或投資機會。
你們的理財能力和投資策略，也會大幅提升，這讓你們能夠更聰明地管理和增加財富。而且財務上可能會有一些突如其來的變化，這些變化可能會帶來意外的收入，甚至有可能獲得一些繼承的財產。這段時間，通過高等教育、旅行或國際業務賺錢的機會也會增加，如果你們有從事這些方面的計畫，財運會特別好。
TOP 2 摩羯座
摩羯座在處暑時，工作和日常的事務，會為你們帶來不少賺錢的機會。你們會感受到能量滿滿，工作效率提高，這些都會直接轉化為更高的收入。而且也會在工作環境中找到更多發展的機會，讓財富穩步增加。此時若有機會出國或參與國際性的活動，這些經驗會帶來新的財源
這時你們的直覺和洞察力會非常敏銳，讓你們能夠發現賺錢的好機會。這些是有利於在財務決策上做出更明智的選擇，可避開風險，增加收益。部份的摩羯座，財務狀況可能會因為他人給予的支持而改善，這些支持可能來自於親密關係或合作夥伴。朋友和團體活動可能會介紹一些有利的投資項目或商業機會給你們。
TOP 1巨蟹座
巨蟹座在處暑時，你們的賺錢能力和理財技巧會提升，將更懂得如何賺錢和管理財富。巨蟹們的溝通技巧也會變得更加靈活，這對於談判和商業交易非常有利，可能會為你們帶來更多收入。還有可能發現自己在幕後工作或是秘密計畫中，獲得額外的財務收益。
某些偏財性質的活動，例如娛樂活動或投資彩券之類的，能夠帶來意想不到的財務機會。你們的愛好和興趣可能會變成一個新的收入來源，或是你們會在創意產業中找到賺錢的機會。當然，此時還可能遇到貴人，給予一些意外的財務支持和機會，讓你們的財務狀況更上一層樓。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。