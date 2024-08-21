館長曝統神、蹦闆打《拳上》是劇本！酸根本商業利益：台灣人愛看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。（圖／記者朱永強攝）

▲館長曝光其實《拳上》都是劇本，還開酸網紅拿錢演戲，觀眾就買票進場。（圖／館長惡名昭彰 YouTube）

日前知名帶貨直播主蹦闆因嗆聲亞洲統神：「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」進而造成雙方爆發衝突，兩人更約好將在12月21日登上《拳上》對決，對此，去年曾在《拳上》擔任顧問的網紅「館長」透露，其實這些賽事都是劇本，參賽者都是為了商業利益，才參與這場秀，還諷刺表示：「台灣人就是愛看嘛！」而去年的《拳上》因香港富四代鍾培生對上網紅Toyz，而聲名大噪，不只如此，YouTuber孫生與小哥哥艾里也有出戰，在當時引起極大話題，而今年將在台北小巨蛋登場的《拳上》，則是以統神與蹦闆的對決較為引人關注。先前統神曾因評判黃子佼事件，脫口：「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年。」而停用YouTube頻道，而近期蹦闆則因穿「假貨」被網友質疑人設翻車，不過蹦闆否認翻車，表示衣服是老婆買的，還不忘點名統神才是翻車，還嘲諷對方：「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」沒想到引發統神不滿，邀約蹦闆來場拳上對決。對此，去年在《拳上》擔任顧問團的館長則在直播中脫口驚人言論：「劇本都寫好好的，人家照著演就好了。」指出統神與蹦闆對槓一事都是設計好的，並透露價碼早已談妥：「這個前面價碼都談好了嘛，然後就照著劇本開始演，跟去年的拳上一模一樣，就是台灣人愛看嘛，不要說台灣人愛看，國外的人這樣做已經是行之有年了。」另外，館長還不忘提到先前網路上傳出，參與賽事的拳酬高達8位數一事，他坦言：「事實上拿多少、宣傳單位要宣多少，大家都保密，大家其實都在做『膨風行銷』。」還提到這些參賽者都是為了「工商生意」出賽：「反正就是花拳繡腿，到時候上去打有效果就好，網紅就是拿錢演戲，讓顧客買票進來看，它就是一場秀。」掀起討論。