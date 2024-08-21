中和摩鐵命案！單親媽餵安眠藥後悶殺2幼子　新北地檢署偵結起訴

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新北市中和一對小姊弟今年5月間遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，直至蘇女的徐姓閨蜜到摩鐵探訪才發現，全案曝光後立刻引發社會議論，新北地檢署今（21）日偵結後依家暴故意殺害兒童等罪起訴蘇女，後續將由國民法官審理。據了解，蘇女在今年5月12日深夜11時許，搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵。13日晚間徐姓閨蜜前往探望母女3人，得知蘇女經濟狀況不是很好，也感受蘇女精神狀況也不太穩定，遂在現場待了約一個小時後才離去，沒想到14日下午2時許徐女回到摩鐵卻發現2個孩子已氣絕身亡。經查，蘇女疑因長期失業加上要照顧生病的家人，導致經濟與生活壓力過大，一時想不開才讓孩子喝下混有安眠藥的水，隨後再用枕頭及雙方將2幼子殺害，檢方今天偵結後以依法起訴，全案適用國民法官審理。