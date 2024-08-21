臉書「最後直播」！鋼琴師演奏結束墜樓身亡　酸民留言嘲諷遭肉搜

我是廣告 請繼續往下閱讀

去年才剛獲得國際鋼琴大賽銀賞的新生代楊姓鋼琴師（29歲），今（21）日上午11時許，突然在臉書以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，雖過程中有大批網友予以鼓勵，但仍有不少酸民起哄留下各種人身攻擊的留言，沒想到演奏結束後卻傳出楊男從土城住處墜落身亡，消息曝光後，立刻引發熱議，而當時說出風涼話的網友也因此造成公憤。據了解，楊姓鋼琴家今天上午11時許在臉書上開啟直播，從畫面中可以發現，他在窗邊彈奏鋼琴時，突然說出「迴光返照」等字，且還不時朝鏡頭擠出笑容，疑似精神狀態不佳，許多網友見狀立刻留下「彈的很好耶，可以點歌嗎」、「人生沒有過不去的」、「好好聽～可以再聽幾首嗎」等語鼓勵。不過期間也有不少酸民說出「不要再演了、要跳快跳」、「先把錢轉給我再去X」、「笑你不敢」等惡劣言論，豈料鋼琴演奏結束後直播隨即中斷，而楊男則傳出從土城住處墜樓，緊急送醫搶救宣告不治，對此，事後大量民眾將矛頭轉向說出風涼話的網友，其中還有人關閉臉書想躲避肉搜。