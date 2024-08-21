YTR直播啦啦隊女神賺翻！半小時進帳6位數　粉絲：年收千萬不是夢

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▲Judy（中）與李晧禎（左）、趙娟週（右）兩人一起直播，吸引16萬名粉絲朝聖。（圖／韓國女生Judy YouTube）

來台灣當YouTuber的韓籍正妹「韓國女生Judy」，日前因為與台灣韓籍的啦啦隊女神安芝儇、李多慧、南珉貞、趙娟週等人拍片，迅速竄紅，為了保住這波流量，昨（20）日Judy再度找來李晧禎、趙娟週兩人開直播，沒想到短短半小時不到，就有不少網友「抖內」（網路用語，有贊助的意涵），金額超過10萬元，引發熱烈討論，甚至還有網友估算，如果按照這個流量，年收千萬都不是問題。來台當YouTuber的Judy近期疑似是找到流量密碼，發現只要與韓籍的啦啦隊成員拍片，觀看次數就會直線飆升，於是她便開始找女神入鏡拍片，昨晚更是特別有「傻白甜」封號的趙娟週以及被粉絲笑稱是「大哥」的李晧禎兩人合體「吃播」，只見3大女神在鏡頭前一邊大嗑美食一邊聊天，還大方回答觀眾的問題，讓直播間的人數不斷飆升，最高達到5000多人同時在線觀看，截至今（21）日晚間，共有16萬人觀看過該直播。3名女神聚集在一起的畫面，不只賺到流量與觀看數，更有不少粉絲砸錢抖內，幾乎都以上百元台幣為主，不過也有粉絲直接送出美金，砸下新台幣上千元的金額，讓Judy相當驚訝，也讓其他網友感嘆：「居然半小時內抖內破10萬！啦啦隊好多人看，同時5千人上線，斗內一直跳，真的超猛，感覺很賺。」更有網友估算，如果流量繼續保持，年收入破千萬都不是問題：「剛點進去看2分鐘，真多人斗內，有錢人真多」、「一場直播下來，搞不好斗內破10萬」、「有留言說目前斗了37萬」、「看到好幾筆3000台幣跟99美金了XD」、「年收千萬應該不是問題。」