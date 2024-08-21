境外學位生皆有「志趣不合」休退學　教育部辦研習會、教育展減緩

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監察院主計公布112學年度6萬7299名境外學位學生，休學3468人、退學3519人，其中「志趣不合」皆是一大因素。教育部對此表示，除了協助大專校院在多國辦理留學台灣教育展與招生宣導說明會，亦有建置「SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計畫」經營國際友我人脈資源，並且每年發函大專院校鼓勵外籍校友、應屆畢業生、在學學生踴躍填寫外籍畢（結）業生流向問卷。主計處公布中央政府總決算審核報告指出，112學年度境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞、日本、香港、泰國、美國、菲律賓、南韓、印度等10國與地區，合計9萬1673人，達到境外生人數的79％，而在大專校院境外生共有11萬6038人，其中學位生6萬7299 人，非學位生4萬8739人，相較108學年度的12萬8157人減少1萬2119人，減幅達到9.46％，主要是因中國大陸籍生人數減少所致。主計處更進一步提到，112學年度境外學位生6萬7299人之中，休學3468人、比率5.15％，退學3519人、比率5.23％，相較 108學年度的休學比率6.23％、退學比率6.82％，分別減少1.08%、1.59%，原因依序包括其他44.49％、工作13.26％、經濟困難8.30％、學業志趣不合7.70％、適應不良2.34％、其餘原因23.90％（包括懷孕、育嬰、撰寫論文、違反校規、逾期未註冊等），顯示休學原因主要在於工作、經濟困難、學業志趣不合、適應不良。主計處表示，112學年度境外學位生退學原因依序包括逾期未註冊29.98％、其他26.57％、休學逾期未復學14.69％、志趣不合14.09％、成績不佳或曠課時數過多6.82％、其餘原因7.84％（包括懷孕、育嬰、傷病、經濟困難、操行成績低於標準、未達華語能力標準等），顯示退學原因除了逾期未註冊、休學逾期未復學，主要是與學生適性輔導、學業成績有關。教育部表示，除了協助大專校院在日本、美國、越南、印尼、馬來西亞等國家辦理留學台灣教育展與招生宣導說明會，提供各國學生直接面對面諮詢我國大專校院代表的機會，取得正確來台就學資訊，減少志趣不合的情事，而若境外生入學後發現志趣不合，則由學校輔導相關學生依照校內規定協助轉系。教育部指出，為了確保學校向境外生提供確實資訊，每年都會辦理輔導人員研習會，強化輔導人員專業知能，並且提供境外生詳實、正確的資訊。另一方面，教育部為了掌握來台留學的僑外生畢業動態，已於107年建置「SIT（Study in Taiwan）人才資料庫計畫」，透過系統管理留台校友資訊，並且辦理僑外生就業講座、就業博覽會、全球傑出校友獎等活動，增進互動交流，有效經營國際友我人脈資源。教育說明，每年也會發函大專校院、大學校院附設華語文教學中心，鼓勵外籍校友、應屆畢業生、在學學生踴躍填寫外籍畢（結）業生流向問卷。