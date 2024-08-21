台中人最愛吃消夜 foodpanda 揭露這三區夜貓族最多

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▲台中人最愛吃消夜，訂單量不輸中午及晚間餐期。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.21)

德商 foodpanda透過平台數據統計發現，台中深夜時段訂單量不輸中午及晚間餐期；尤其自晚上10時直到深夜2時訂單源源不絕，消夜訂單量居全台之冠。其中，最愛點消夜的區域是西屯區、北區和北屯區，各區喜愛口味不一，從大腸臭臭鍋、螺螄粉到小籠湯包都有。另有新發現是，「網咖美食」也成了台中人愛點的消夜熱區。Foodpanda公共事務總監郭昕宜，今天公布「中部美食秘辛」指出，台中人夜貓子很多，以致去年深夜時段訂單量，竟然高居全台之冠。台中有29區，統計各區消夜訂單量，西屯區奪得第一名，最愛點的消夜是大腸臭臭鍋。北區有一中與天津兩大商圈，美食很多元，消夜訂單王是螺獅粉。至於第三名的北屯區，消夜偏愛小籠湯包。郭昕宜表示，近年來網咖林立，且多24小時營業。為供應上網族群三餐需求，自行開發出不少美食。從Foodpanda訂單分析，在全天訂單排名中，網咖的燴飯、蓋飯也成為台中人消夜最愛，人氣不輸熱門在地店家。台中美食很多元，人氣商店林立，有趣的是，依山、海、屯與市區分析，各區最愛不盡相同。以山線為例，最熱門的是古早味美食「古都茶藝館」。海線則以沙鹿拉仔麵訂單最多，屯區平價小吃魯夫滷味最紅，市區的老向的店人氣麵店，一直是Foodpanda的訂單王。郭昕宜表示，foodpanda 為了解消費者對於「省」的需求，於全台首度進行「省省吧大調查」，發現近六成的台中消費者，因為害怕令人困擾的生活瑣事，最愛運用 foodpanda 省下「時間」，而 pandago 就是省時的最佳助手！她說，台中不乏 pandago 大戶，整年使用近百次 pandago送洗衣物，統計來回運送路程各約 15 分鐘，等於全年可省下25個小時，可以把相當一天的時間留給更重要的人事物