名家論壇》韋安／「阿北」倒了！小草應該會自主找出路？

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……「小草有遠志，相依在平生」。宋 黃庭堅「小草雖小，要和松樹並肩相依」。……以往的學生運動（或青年運動），都有個雅緻、具象征意義的美名，像是「野百合」、「太陽花」。或是今年5月。在立法院外的「青鳥」。去年底，因緣際會出現了「小草」運動，名字聽起來不夠強健。小草們懷著純潔的期盼和理想，捲入到2024政治大潮中，一時聲勢浩大，能量驚人，讓柯文哲拿了369萬票。但現在小草所崇拜的精神領袖和思想導師，在錢方面說不清，理更亂。對小草們打擊很大，有的選擇繼續力挺追隨，有的選擇默默離去。面對藍綠各方，酸言酸語嘲笑譏諷，小草們心中，難免傷心、鬱悶。其實，他們不會太在意別人說三道四。而心中坦然，以「草」為榮。「小草有遠志，相依在平生」。是宋代蘇軾好友黃庭堅所寫，他自比小草但驕傲，詩中意思「小草雖小，要和松樹並肩相依」。「修煉累積基礎，等待時機為國效力」。小草們，不會因為民眾黨財務涉違法連環爆，就灰心喪志。會想開點，年青就是本錢，繼續保持「小草有遠志」的抱負。「阿北」就算有事倒了，小草有自己的主體性，不必也跟著一起倒。2014年3月「反服貿」運動，形成的太陽花學運世代，有的進入體制內，如林飛帆、吳崢。有的組時力黨，變成小綠後失去主體性，也泡沫化。小草支持柯P和民眾黨，好像把2者畫上等號。其實不然，小草力量是後太陽花運動，不滿藍綠政治，追求公平正義、希望推動舊政治改革，有自主性的全社會青年力量。是這股原來就存在的小草力量，創造了柯P現象，而不是柯P創造了小草。過去10年，小草們上了不少課。2016、2020總統大選，2度大力支持民進黨。可是綠色執政，無法讓他們滿意。所以2018、2022市長選舉，小草們沒有支持民進黨，讓國民黨縣市長席次坐大。2024總統大選，則全力支持柯P。未來，小草何去何從？若「阿北」沒事，仍值得信任，當然還會義無反顧，風雨無阻繼續挺下去。若連「阿北」都有事，更證明舊政治百病叢生，把「好人」都變「壞人」。更需要改革升級。挺民進黨2次總統選舉，最後的結果讓人不滿失望。投柯2次市長，1次總統，結果「阿北」可能自己倒了。國民黨天天看年輕人票，從來不會跟年輕人用心對話打交道，以後仍是拒絕往來戶。對藍綠白政治，小草們都不會再去寄望。小草有為理念，出錢出力挺「阿北」的捨得。討厭意識形態，有自己辨別是非，找真憑實據的論述能力。有在網路世界，交友結伴的組織動員力。未來的小草，可能不會再支持、依附「老人」和其它政黨，而是形成自主的第三力量。他們不必參與選舉，但會是仲裁者，他們對藍綠2黨的觀感和評判，將影響中間選民支持意向。不會固定支持哪一個黨，但選舉時的態度會決定勝負結局，成為台灣政治的關鍵力量。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com