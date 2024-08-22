開箱Google Pixel 9 XL預購熱賣款　玩法多元、照片拍爛靠 AI 救

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▲Google Pixel 9 XL 採用6.8吋螢幕。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL完整盒裝100% 採用非塑膠材料，且裡面有只有簡單的一條電源線，沒有充電頭。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL 搭載3鏡頭相機模組。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL 實際玩手遊超過30分鐘，不會覺得過熱，螢幕的視覺體驗爽度十足。（圖／記者周淑萍攝）

▲實際使用Google Pixel 9 XL拍攝。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL加入「一起拍」功能，除了可以讓掌鏡者也一起入鏡，也能拍出分身效果的趣味照片。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL 肖像模式實拍照。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 XL手持實拍夜景，左為一倍，右圖為5倍變焦後效果。（圖／記者周淑萍攝）

Google Pixel 9日前正式發表，預購也同步展開，根據中華電信首日的預購狀況，有7成的用戶都選6.8吋螢幕的Pixel 9 Pro XL，其中又以陶瓷米色最受歡迎，16+256GB售價39990元， 8月31日前下單，可獲得9800 Google 商店購物金，如果想購機8月底前會是最佳的購入時間點，此外，Pixel 9 Pro 隨附一年的 Google One AI 進階版方案，讓用戶可以擁有更強大 AI 功能。《NOWnews》搶先取得Pixel 9 Pro XL實機上手測試，6.8吋大螢幕玩起遊戲爽度十足，但相對重量和體積會增加，對於手較小的人來說較有負擔，而豐富的AI功能更是大大增加Pixel 9 Pro XL的可玩性。🟡外型設計Pixel 9 Pro XL 採用霧面玻璃背蓋，較不容易留下指紋，搭配雙飾面相機板和拋光金屬邊框，整體看起來頗有質感，6.8吋的大螢幕，單手握持的穩定度對於手較大的人來說不太會有問題，但對於手較小的用戶來說，可能握持久了還是會有點負擔，確實需要一點時間來適應。此外，難以忽視突出的相機模組，如果沒有搭配保護殼用起來可能會不太安心。🟡開箱盒裝跟上時代，全部的Pixel 9 系列手機都融入永續發展理念，使用回收再生料打造而成，外殼 100% 採用再生鋁合金，而包裝則 100% 採用非塑膠材料，裡面有只有簡單的一條電源線，沒有充電頭。🟡相機變更強配置專業級後置三鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) 、4800 萬像素 5 倍望遠鏡頭，支援高達 30 倍的高解析變焦，以及 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光學變焦。🟡實際拍攝先不玩AI 編輯相關的新功能，先實際體驗相機最常使用的拍照、變焦、人像、夜拍功能，Pixel 9 Pro XL整體來說拍照功能相當讓人放心，對焦速度快，手持夜視讓人感到驚艷，實際在極黑的環境下，依舊可以拍出清晰的照片；當切換到「肖像」模式拍攝時，會自動調到到2倍焦段，營造出人像照壓縮感的背景。當然Google 最強大的AI功能，像是魔術修圖工具可以進一步編輯相片，來修改背景、移動物體、提供最佳裁剪建議，甚至延伸相片，讓你拍照隨意按，失敗了還能靠後製來調整照片。🟡AI 新玩法Google Pixel勢必會加入最新的AI功能，有提供「一起拍」，分兩次拍再合成，讓掌鏡者也能一起入鏡，也能用一起拍功能拍出影分身的趣味照片；還有合併類似相片，提供最佳的團體照，Pixel 會自動找出所有人最上相的畫面；另外，強化細節功能，能在拍完照片後一鍵按下後讓照片更加銳利；同時有Gemini AI 助理、畫圈搜尋、直接翻譯等。功能玩法真的非常多元，是一台只要熟悉各種用法之後就能讓生活、拍照都更加分的手機。