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統一獅牛棚問題無解！中信兄弟11：4轟炸獅軍　慘吞本季最長6連敗

記者林之越/綜合報導

▲中信兄弟打線大爆發，全場敲出17支安打，從統一獅手上攻下11分，近期手感火燙的岳政華則是連續2場開轟。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟打線大爆發，全場敲出17支安打，從統一獅手上攻下11分，近期手感火燙的岳政華則是連續2場開轟。（圖／中信兄弟提供）
統一獅牛棚問題無解！中信兄弟今（21）日出戰近期敗仗連連的統一7-ELEVEn獅，打線毫不手軟，單場狂敲17支安打，宋晟睿、江坤宇都敲出4支安打的「鐵支」表現，而岳政華也是連續2場開轟。統一打線雖然在後半段試圖發起攻勢，但牛棚在7到9局內狂失掉7分，導致雙方分差過大，統一最終就以11：4敗給兄弟，慘吞下本季最長的6連敗。

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兄弟先馳得點　統一展現反攻氣焰

兄弟在2局上攻佔一、三壘，宋晟睿敲出中外野方向的安打，送回三壘上跑者，幫助球隊先馳得點。4局上，高宇杰敲出帶有1分打點的安打後，宋晟睿再度在得點圈有人的情況下建功，靠著一壘安打掃回2分，兄弟4：0領先統一。

統一打線在3局下搶佔得點圈，不過接連3打者都被克迪解決，錯失得分機會。但比賽在6局下出現變數，兄弟先發洋投克迪遭到陳重廷、陳重羽兄弟檔的安打猛攻，當局失掉2分，統一將比分追近至2：4落後。

獅軍牛棚問題延燒　3局狂噴7分

但就在下個半局，兄弟的岳政華立刻轟出1發陽春砲，也是個人本季第4轟，江坤宇接力敲出中外野方向滾地安打，送回二壘上的跑者許基宏，再度取回4分差領先。8局上，兄弟靠著手感火燙的宋晟睿和陳子豪安打，又進帳2分，以8：2領先。

來到最後一局，兄弟面對日籍後援投手高塩將樹，單局再敲出4支安打，攻下3分，縱使9局下邱智呈轟出1發兩分砲，最終仍沒能完成反攻，以4：11慘敗給兄弟，吞下本季最長6連敗。另一方面，兄弟則是維持火燙近況，收下近期的5連勝，穩居戰績龍頭。

▲中信兄弟游擊手江坤宇，本場面對統一獅，總共5打數敲出4支安打，並貢獻1分打點，是延續球隊攻勢的重要角色。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟游擊手江坤宇，本場面對統一獅，總共5打數敲出4支安打，並貢獻1分打點，是延續球隊攻勢的重要角色。（圖／中信兄弟提供）
樂天斬斷味全6連勝　陳克羿繳出代表作

樂天桃猿本場面對味全龍，打線在首局就開張，林泓育敲出左外野落地安打，讓陳晨威得以跑回本壘得分，搶下1：0領先。不過就在這分進帳後，味全龍先發郭郁政找回投球狀態，和樂天土投陳克羿上演投手戰，一路戰到5局下結束，比數還是維持在1分差。

6局上，郭郁政連挨2支安打，面臨失分危機，味全換上林凱威中繼，結果連續飆出2次三振，幫助味全解危，樂天則沒能繼續添下保險分。然而比賽來到7局，味全牛棚投手陳禹勳遭遇控球亂流，樂天靠著2支安打及1次四壞球保送攻佔滿壘，並展開安打攻勢，縱使換上羅華韋也沒能即時止血，單局就失掉5分，樂天取得6：0的大幅領先。

在樂天先發陳克羿的7局好投，以及黃偉晟、陳鴻文的接力守成下，味全打線全場只敲出5支安打，沒能串連起攻勢，最終以0：6落敗。陳克羿本場先發主投7局，僅用了96球，被敲出4支安打，沒有失分，並飆出5次三振，收下首勝，也堪稱是本季的代表作。

▲樂天桃猿先發陳克羿，主投7局用了96球，僅被敲出4支安打，送出5次奪三振及2次保送，七局無失分的優質先發為自己拿下勝投及單場最有價值選手。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿先發陳克羿，主投7局用了96球，僅被敲出4支安打，送出5次奪三振及2次保送，七局無失分的優質先發為自己拿下勝投及單場最有價值選手。（圖／樂天桃猿提供）

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