統一獅牛棚問題無解！中信兄弟11：4轟炸獅軍　慘吞本季最長6連敗

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▲中信兄弟游擊手江坤宇，本場面對統一獅，總共5打數敲出4支安打，並貢獻1分打點，是延續球隊攻勢的重要角色。（圖／中信兄弟提供）

▲樂天桃猿先發陳克羿，主投7局用了96球，僅被敲出4支安打，送出5次奪三振及2次保送，七局無失分的優質先發為自己拿下勝投及單場最有價值選手。（圖／樂天桃猿提供）

統一獅牛棚問題無解！中信兄弟今（21）日出戰近期敗仗連連的統一7-ELEVEn獅，打線毫不手軟，單場狂敲17支安打，宋晟睿、江坤宇都敲出4支安打的「鐵支」表現，而岳政華也是連續2場開轟。兄弟在2局上攻佔一、三壘，宋晟睿敲出中外野方向的安打，送回三壘上跑者，幫助球隊先馳得點。統一打線在3局下搶佔得點圈，不過接連3打者都被克迪解決，錯失得分機會。但比賽在6局下出現變數，但就在下個半局，兄弟的岳政華立刻轟出1發陽春砲，也是個人本季第4轟，江坤宇接力敲出中外野方向滾地安打，送回二壘上的跑者許基宏，再度取回4分差領先。另一方面，兄弟則是維持火燙近況，收下近期的5連勝，穩居戰績龍頭。不過就在這分進帳後，味全龍先發郭郁政找回投球狀態，和樂天土投陳克羿上演投手戰，一路戰到5局下結束，比數還是維持在1分差。6局上，郭郁政連挨2支安打，面臨失分危機，味全換上林凱威中繼，結果連續飆出2次三振，幫助味全解危，樂天則沒能繼續添下保險分。然而比賽來到7局，味全牛棚投手陳禹勳遭遇控球亂流，在樂天先發陳克羿的7局好投，以及黃偉晟、陳鴻文的接力守成下，味全打線全場只敲出5支安打，沒能串連起攻勢，最終以0：6落敗。