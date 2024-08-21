影／張育成敲中職生涯首支再見全壘打！富邦悍將4：3逆轉台鋼雄鷹

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▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，在9局下敲出中職生涯首支再見全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成開轟，一棒結束比賽。（圖／富邦悍將提供）

張育成敲出再見全壘打！富邦悍將今（21）日在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，力求中止近期的3連敗，比賽前段形成投手戰，台鋼在7局率先破蛋，並帶著2分領先進到9局下。台鋼後援投手黃群陷入一、二壘有人的危機，富邦悍將以及台鋼雄鷹的比賽，雙方都派出陣中頂尖洋投先發，台鋼的後勁主投前6局，僅被敲3支安打，沒有失分且送出4次三振，而富邦傷癒回歸的王牌強投羅戈，前6局也繳出無失分的優質先發表現，兩方維持0：0平手。比賽進入9局下，台鋼後援投手黃群雖然抓下1個出局數，但卻投出2次四壞球保送，陷入一、二壘有人的危險局面，這發逆轉比數的三分砲，不僅是張育成生涯首支再見全壘打，同時也幫助球隊中止3連敗，而對手台鋼則是苦吞5連敗。值得一提的是，張育成這發全壘打，是富邦隊史的第5支再見轟。