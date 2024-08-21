黃仁勳機器人話題是曇花一現？分析師曝「關鍵時間」股價迎主升段

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「2024台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」今（21）日開展，相關概念股卻進入休息期。機器人話題火熱，究竟是未來金雞還是冷飯？分析師表示，目前產業趨勢該反映的都反映了，且機器人不像AI突然之間爆炸性成長，相比之下步伐較為穩健，緊接著要待明後兩年營收上的貢獻與成長力道，而終端消費需求是其中的關鍵，若業績能成功跟上，則能提供股價一定的支撐迎接主升段。「Intelligent Asia 2024」（台北國際自動化工業大展）因輝達執行長黃仁勳將現身的傳言，而備受關注，主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等8大亮點，結合台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展等展覽，環繞當紅的AI元素產業，使得機器人相關概念股因而成為近期盤面焦點。開展前夕，相關類股漲勢兇猛，自20日展期步步逼近後，股價才開始有了轉弱的現象。此次展覽吸引全球科技製造業領導品牌及專家齊聚展出，共1200家廠商使用近4500個攤位，知名企業包括機械手臂如FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人如優傲、達明、微星，工業電腦如研華、華碩、凌華，及AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子、所羅門等。針對部分機器人概念股走勢轉弱，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，相關類股基本上都是利用開展的利多題材發酵推升股價上漲，展覽開始後，會開始進入休息期，是很正常的現象。目前看起來，未來產業的趨勢該反映的大概都反映了，接下來應關注明後兩年營收上的貢獻與成長性，若業績有能力跟上，則能提供股價一定的支撐，進入大波段的主升段。他分析，機器人是長期趨勢，發展上本就是循序漸進，關注市場上對於未來機器人領域有無明確的規劃，再與應用狀況去做投資搭配，若市場上僅廣泛反應相關題材，代表行情的展現，要等業績出來之後。機器人的發展是一個非常長的進程，每年的成長幅度也無較為突出的表現。半導體、AI相關需求的年複合成長率都有可能高達到2至3成以上，相比之下，機器人沒有如此強勁的成長力道，且每個公司有應用領域與出貨狀況上的差異，故業績的貢獻才更會成為觀察的重點，也是影響其後續股價的因素。翁偉捷指出，機器人產業的趨勢是能夠想像的，終端消費者能否大量的應用才是關鍵。現在機器人推進的速度較為穩健，不像AI在突然之間爆炸性的成長，若機器人的應用在日常消費區塊中並未廣泛發生，或在工廠沒有大量出現的話，業績展現的時間就會拖得比較長。