「英國比爾蓋茲」遇船難下落不明！最新找到兩屍體　尚未證實身分

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英國科技業大亨、被譽為「英國比爾蓋茲」的林奇（Michael Lynch）本週一搭乘豪華遊艇在義大利西西里島（Sicily）附近落水失蹤，船上22位乘客有15人獲救、1人遇難，剩下林奇與他的女兒以及摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）在內等6人則是下落不明。而今（21）日最新消息傳出，搜救人員在水下船隻殘骸中又發現兩具屍體，但還未確認死者的身份。綜合外媒報導，林奇搭乘的豪華遊艇「貝耶斯號」（Bayesian）在西西里島附近海域突遇猛烈風暴，有目擊者告訴義大利媒體，當時貝耶斯號的錨已落下，導致桅杆折斷，船隻失去平衡而下沉。目前已經證實遇難的是船上的廚師，為了尋找剩餘失蹤者的下落，搜救工作持續進行中。根據《路透社》以及義大利媒體報導，搜救人員21日最新在水下船隻殘骸中發現兩具屍體，屍體是在遊艇的其中一間船艙內發現，而在現場的媒體也已經拍到搜救人員用屍袋將屍體從水下運送出來的畫面。目前尚未確認死者身份，有消息傳出稱找到的屍體是男性，不過官方並未證實這說法。仍然失蹤的6人分別是林奇與他的女兒，布魯默與他的妻子，高偉紳律師事務所（Clifford Chance）的律師莫維洛（Chris Morvillo）與他的妻子，莫維洛正是林奇的代表律師。