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坤達油頭狂吼畫面外流！柯佳嬿看不下去：有用我代言的洗髮精嗎

記者施以慧／綜合報導

▲坤達（左）今（21）日在IG釋出《正港分局》預告片，油頭的他大吼的畫面被愛妻柯佳嬿（右）吐槽：「有用我代言的洗髮精嗎？」笑翻網友。（圖／IG hsieh_kunda、alicekochiayen）
▲坤達（左）今（21）日在IG釋出《正港分局》預告片，油頭的他大吼的畫面被愛妻柯佳嬿（右）吐槽：「有用我代言的洗髮精嗎？」笑翻網友。（圖／IG hsieh_kunda、alicekochiayen）
近期在網路上掀起話題的Netflix影集《正港分局》，由於網路聲浪實在太高，劇組特別找來「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞參演，其中坤達被打造成「油頭宅男」，和本人反差極大，今（21）日他在社群平台上分享角色預告，釋出自己大吼的片段，意外釣出老婆柯佳嬿留言吐槽：「有用過我代言的洗髮精嗎？」吸引網友朝聖按讚。

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▲坤達在預告片中看起來不修邊幅，非常邋遢。（圖
▲坤達在預告片中看起來不修邊幅，非常邋遢。（圖／IG hsieh_kunda）
坤達出演《正港分局》　邋遢造型太經典

透過坤達分享的影片，可以看見他在劇中的造型，不僅身穿教練外套，還戴上黑框眼鏡，頭髮更是留長，梳成中分，而且還非常油膩，整體形象不修邊幅，略顯邋遢，而他睜大雙眼露出困惑、驚訝的表情更是經典：「背叛…，背叛的人都該被我捅死！」

▲柯佳嬿吐槽老公，吸引一票網友按讚。（圖／
▲柯佳嬿吐槽老公，吸引一票網友按讚。（圖／IG hsieh_kunda）
坤達油頭造型掀議　柯佳嬿吐槽笑翻網友

沒想到預告片釋出後，竟掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「這位是誰？」、「感覺頭很臭」、「應該先洗個頭」、「看起來頭好癢。」就連老婆柯佳嬿都忍不住吐槽：「有用過我代言的洗髮精嗎？」笑翻一票網友，同時也吸引不少人按她的留言讚，紛紛表示：「真的會笑翻。」

事實上，今（21）日柯佳嬿出席珠寶品牌代言，也被問及坤達在劇中的新造型，沒想到她笑笑表示支持，更坦言會找時間追劇，另類曬恩愛也讓粉絲直呼：「不要再放閃了！」


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