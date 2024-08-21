華爾街屏息等待Fed動態！美股早盤主要指數微幅上漲　觀望氣氛濃

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美國聯準會（Fed）7月會議紀錄即將公布，加上聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於本週中在全球央行年會發表談話，華爾街屏息等待更多有關降息的線索，美股21日早盤呈現多空拉鋸，主要指數微幅震盪上漲，但是波動幅度都甚小，投資人觀望氣氛濃。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲15.71點、約0.038％；標普500指數上漲15.13點、約0.27％；那斯達克指數上漲60.56點、約0.34％；費城半導體指數上漲46.11點、約0.89％。根據《CNBC》報導，聯準會在7月會議決議維持利率不變，但認為在通膨降溫方面已經取得進展，等待會議記錄公布後，市場將尋找更多關於降息決定的蛛絲馬跡。雖然多數投資人都相信9月非常可能就是開始降息的時機點，根據芝商所的FedWatch工具，交易員預期9月降息的機率為100％，只是降息幅度多寡則仍看法分歧。美股在8月初一度重挫，市場擔心美國經濟將步入衰退，不過隨著最新零售數據表現強勁，通膨數據也比預期要好，市場對於美國經濟重新恢復信心，再度相信軟著陸就在眼前，股市也隨之迅速反彈。分析師扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，市場至少已經暫時擺脫了對於經濟衰退的恐慌，現在每個人都非常期待想要知道聯準會的下一步將採取什麼行動。另外，美國勞工部週三表示，截至今年3月份的近一年非農就業人口，修正後的數據比初報數據減少了81萬8000的就業人數，高盛事前預期下修幅度將高達100萬人，摩根大通則預期會下修36萬人，最終美國勞工部公布的數據介於兩者之間。而這對於就業市場以及美國經濟所透露的訊息為何，華爾街仍在細細評估。