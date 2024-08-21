黃牛哭暈！吉伊卡哇悠遊卡「150被炒破3千」　官方秒開無限量預購

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▲吉伊卡哇悠遊卡被秒殺搶購，更出現大量黃牛轉賣價。（圖／翻攝蝦皮）

嗚啦呀哈！風靡全球的日本人氣動漫角色「吉伊卡哇」（ちいかわ），近期與悠遊卡公司合作推出𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗖𝗮𝗿𝗱 悠遊卡，今（21）日凌晨在部分電商開放預購直接被秒殺，隨後也出現大量黃牛賣場，將原價150的卡片炒高至1000元以上，對此，悠遊卡公司也在晚間宣布，將開放「限時不限量」的預購方案，直接把黃牛臉打腫，讓大批粉絲湧入感謝官方。今（21）日凌晨「吉伊卡哇」悠遊卡開放在蝦皮預購，結果不到5秒鐘就被秒殺搶完，網路上更出現大量黃牛賣場，將原價150元的卡用800至3000元不等的價格進行轉賣。許多粉絲看完後都氣憤不已，更有人在深夜狂刷超商APP，就是希望能找到剩下的現貨卡片購入。正當一票沒有成功搶購到的吉伊卡哇深陷憤怒與失望的情緒之際，悠遊卡公司今（21）日晚間宣布，吉伊卡哇𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗖𝗮𝗿𝗱 悠遊卡將開放全套預購，而且是「限時不限量」，消息瞬間讓大批粉絲「限時不限量推爆，希望以後都能這樣，才能讓黃牛餓死」、「太好了，外面看到最扯的賣到1350」、「爽拉，打臉黃牛，讓他們哭暈在廁所吧」。✦7-11 ibon 預購8/25-8/29✦全家FAMIPORT 預購8/24 11點-8/29✦博客來線上品牌旗鑑館 8/22-8/29✦誠品線上 8/22-8/29