影／平野惠一「神調度」！謝榮豪生涯首度代打　對決學弟林佳緯

中信兄弟今（21）日在台南客場遭遇統一7-ELEVEn獅隊，結果兄弟打線大爆發，靠著岳政華單場雙響砲，終場以11:4大勝統一獅隊，不過比賽中也有插曲，9局上「餅總」林岳平換上外野手林佳緯上場客串投球，為了不要耗損太多牛棚投手戰力，不過兄弟平野惠一總教練也換上「投手」謝榮豪上場打擊，結果謝榮豪被三振出局，但兩人還有另一層意義，謝榮豪剛好是林佳緯的高中學長，兩人都是就讀穀保家商，而且高中都是「二刀流」好手。
林佳緯幫助獅隊節省戰力 謝榮豪代打助威
由於兄弟很早就打開戰局，7局打完以6:2領先，兄弟8局上面對中繼投手李其峰又打下2分，讓獅隊已經幾乎放棄比賽。9局獅隊投手群崩壞，高塩將樹上陣又失分，獅隊退無可退。
此時獅換上林佳緯上陣，他在高中就是擁有投手實力的好手，球速可到140公里以上，控球也不錯，兄弟原本要輪到陳俊秀，改由謝榮豪上陣，結果林佳緯對他投出三振，也順利化解危機。
只見謝榮豪上場還露出微笑，這樣的畫面，也讓不少球迷感到新奇，而中信兄弟終場仍以11:4獲勝，年度勝差只落後獅隊0.5場，兄弟拿下5連勝，穩居下半季龍頭位置。
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由於兄弟很早就打開戰局，7局打完以6:2領先，兄弟8局上面對中繼投手李其峰又打下2分，讓獅隊已經幾乎放棄比賽。9局獅隊投手群崩壞，高塩將樹上陣又失分，獅隊退無可退。
此時獅換上林佳緯上陣，他在高中就是擁有投手實力的好手，球速可到140公里以上，控球也不錯，兄弟原本要輪到陳俊秀，改由謝榮豪上陣，結果林佳緯對他投出三振，也順利化解危機。
只見謝榮豪上場還露出微笑，這樣的畫面，也讓不少球迷感到新奇，而中信兄弟終場仍以11:4獲勝，年度勝差只落後獅隊0.5場，兄弟拿下5連勝，穩居下半季龍頭位置。