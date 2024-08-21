影／平野惠一「神調度」！謝榮豪生涯首度代打　對決學弟林佳緯

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅林佳緯上場投球，對決學長謝榮豪 。（圖／CPBLTV）

中信兄弟今（21）日在台南客場遭遇統一7-ELEVEn獅隊，結果兄弟打線大爆發，靠著岳政華單場雙響砲，終場以11:4大勝統一獅隊，由於兄弟很早就打開戰局，7局打完以6:2領先，兄弟8局上面對中繼投手李其峰又打下2分，讓獅隊已經幾乎放棄比賽。9局獅隊投手群崩壞，高塩將樹上陣又失分，獅隊退無可退。