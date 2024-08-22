大阪台資新旅館+1！每人最低800元、零食免費　離通天閣步行7分鐘

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▲小鹿文娛旗下「FAWN HOTEL」旅店，交通位置位居大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行僅需5 分鐘，離知名景點通天閣也僅7分鐘。（圖／小鹿文娛提供）

▲「FAWN HOTEL」旅店設置多元且便利的設施及服務，包含於大廳24 小時免費提供零食，旅店內有自助洗衣房以及休憩交流場域。（圖／小鹿文娛提供）

▲「FAWN HOTEL」是全新的 9 層樓旅宿，共 63 間客房，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型。（圖／小鹿文娛提供）

▲日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」也再度插旗大阪，旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」於上個月7月已盛大開幕。（圖／Klook提供）

▲「大阪The Tower光芒飯店」於31樓設有多元水療中心，擁有日本最高的露天浴池。（圖／Klook提供）

▲「大阪The Tower光芒飯店」部分房型擁有景觀落地窗。（圖／Klook提供）

繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續佈局日本市場，近期於大阪市中心打造全新 9 層樓「FAWN HOTEL」已正式營業，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共 63 間客房。慶開幕也推出超值優惠，雙人入住每人每晚僅800元起。小鹿文娛旅宿集團於大阪全新打造的「FAWN HOTEL」旅店，延續小鹿文娛「FAWN & FUN」精神，以明亮鮮豔的色彩營造出溫暖歡快的氛圍，旅店座落大阪市中心，交通位置位居大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行僅需5 分鐘，周邊更臨近諸多大阪知名景點 ，如通天閣、新世界本通商店街以及天王寺動物園等，步行均約 7 分鐘路程。「FAWN HOTEL」旅店設置多元且便利的設施及服務，包含於大廳24 小時免費提供零食，旅店內有自助洗衣房以及休憩交流場域，未來也會提供Switch機台讓在此相聚的旅伴自由玩樂，給予年輕族群小巧細緻的社交娛樂體驗及繽紛的共玩空間。「FAWN HOTEL」是全新的9層樓旅宿，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共 63 間客房，房內空間以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味，每房皆有包含免治馬桶的獨立衛浴、電視、冰箱及沐浴用品一應俱全。小鹿文娛指出，除了深耕國旅市場，也期待在世界的每一處與鹿粉相遇，集團將繼續秉持「FAWN & FUN」的理念，持續在海外拓展更多據點，為全球的鹿粉們帶來更多元化的住宿選擇。另外，日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」也再度插旗大阪，旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」於上個月7月已盛大開幕，不僅坐擁全日本最高露天浴池，搭地鐵僅需10分鐘，就能前往大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區，可從Klook下訂，將有獨家折扣，「豪華雙床房」及「豪華大床房」折扣後每晚最低約4千元起。全新飯店「大阪The Tower光芒飯店」於31樓設有多元水療中心，除了擁有日本最高的露天浴池，讓旅客邊泡澡邊將大阪百萬夜景盡收眼底，還有男女獨立的無邊際浴池及桑拿房。客房則採典雅的米白色及木質調設計並提供多元房型，包含豪華雙床房、行政大床房、尊榮三人房等，部分房型更設有獨立浴缸，以及隨手都能拍出大片感的景觀落地窗。此外，飯店座落於淀屋橋車站附近，地鐵10分鐘即達道頓堀與心齋橋鬧區，方便旅客輕鬆前往大阪購物與美食天堂。