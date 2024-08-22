免等兩年！最難訂牛肉麵「門前隱味」開分店　店員教一招今天吃到

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▲被網友稱為全台最難預約牛肉麵「門前隱味」，原店面在空軍三重一村，如今規劃一口氣開設了三家分店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲門前隱味西門昆明店的座位是「致敬一蘭拉麵」，有著像自修教室的規劃。（圖／記者葉盛耀攝）

▲新分店牛肉麵有提供單點、套餐兩方式，原味牛肉麵單點價一碗279元，麻辣牛肉麵為309元。（圖／翻攝門前隱味臉書）

▲想吃到門前隱味，服務人員建議可以加LINE好友。（圖／記者葉盛耀翻攝）

▲黃仁勳來台灣幾乎每次必定報到的餐廳「花娘小館」，將要開分店了，業者也曝光了地址，初估將於9月開始可接受預訂。（圖／記者張勵德攝）

被網友封為全台最難訂到的牛肉麵店「門前隱味」，因為拿到的位子通常是要到2年後，去年9月剛遷新址到空軍三重一村，店面同樣不大，且同樣每天僅能提供約30碗。如今業者將開設一次三家新店，兩家於台北西門、一家於台中，預計三家店將於9月之後開幕，其中的台北西門昆明店目前已搶先試營運，《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，看到店內果然滿座，而訂位方式、菜單價格也曝光，現場服務人員更向記者偷偷透露一招，極有機會可以「今天就吃到」。被封為全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，即便去年搬到新址後，依舊是一位難求，想吃仍舊得等兩年。門前隱味的牛肉麵湯頭歸屬清爽口味，湯頭清甜，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見膠質豐富；帶筋牛腱肉相當多塊，柔嫩略帶些許咬勁；麵條則可選擇細麵或寬麵。門前隱味此次不僅開設新分店，還一次開設三家，新店面還「致敬一蘭拉麵」，L型吧台座位同樣有著像個人自修教室的規格，同樣用上簾子與廚房隔開，送餐時拉起簾子，送完後又拉下。而搶先試營運的台北西門昆明店，，位在峨眉停車場對面。菜單裡牛肉麵分有單點與套餐選項，另還有小菜、飲品等。門前隱味台北西門昆明店已經先從晚餐時段開始接客，記者昨（21）日晚上實際到現場，因為無預約且時間也較晚，所以無法入內用餐。店家建議可以先加LINE好友，就可以線上訂位，也可詢問相關訊息。記者實測，但是因為預約制度是訂為每兩小時(12:00、14:00、16:00)接一次客人，所以若有吃得較快的顧客離場後，也許可以騰出空檔接現場客人，也就是因此，另外，黃仁勳的愛店「花娘小館」也開設了分店。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳每次來台的美食行程總是備受矚目，其中的「花娘小館」堪稱是他每次來台必訪的餐廳，也讓這家餐廳變成了人氣名店，總是一位難求，如今業者公布，「花娘小館」終於要開分店，地址也曝光，為「台北市松山區南京東路五段6號2樓」，初估9月開始可接受預訂。