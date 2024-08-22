Fed會議紀錄曝9月可能降息！美股主要指數小幅收漲

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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨公布7月議息紀錄，顯示大多數參與會議的決策者，都認為在9月降息可能是適當的、預計通膨將會繼續放緩，並影響美股主要指數21日皆小幅收漲。綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會的會議紀錄增強了市場對於降息的預期，根據芝加哥商品交易所（芝商，CME）的FedWatch工具，交易員預計下個月降息的可能性為100%，分歧只在於降息幅度會有多大。華爾街現在高度關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在傑克霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的談話，屆時可能會為聯準會在9月的利率決定，提供進一步線索。21日收盤，美股道瓊指數上漲55.52點，或0.14%，收40890.49點；那斯達克指數上漲102.05點，或0.57%，收17918.99點；標普500指數上漲23.73點，或0.42%，收5620.85點；費城半導體指數上漲71.63點，或1.38%，收5267.93點。「獨立顧問聯盟」（Independence Advisor Alliance）首席投資官扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，幾乎所有人都非常期待聯準會下一步將採取什麼行動，認為市場已暫時擺脫了恐慌，重新聚焦在聯準會的降息週期上。不過，最新數據也顯示，美國勞工統計局（BLS）向下修訂的、截至3月為止、1年的非農職位數字，多達81.8萬個，下調幅度為2009年以來最大，顯示勞動力市場可能早在最初預想之前就已經降溫。雖然就業成長的年度修正，通常不會影響股市交易，但這次它卻引起了關注，主要是因為人們擔心在高利率下勞動力市場降溫過多，分析認為，聯準會需要及時調整利率，以防止情況進一步蔓延甚至超出預期。素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者提米爾羅斯（Nick Timiraos）亦指出，截至3月為止，美國1年的就業成長率的確沒有原本報告的那般強勁。