「賴清德子弟兵」林宜瑾涉詐助理費！100萬交保　辦公室主任聲押

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨立委林宜瑾在立院的辦公室突然遭檢調搜索。（圖／記者李政龍攝，20240821）

民進黨台南市立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，南檢21日發動搜索其立院辦公室及永康服務處，傳喚15名嫌疑人、4名證人到案，經檢察官漏夜訊問，認定林宜瑾涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，今（22）晨5時諭令100萬交保、限制出海、出境，黃姓辦公室主任則聲押禁見，今天將開羈押庭。據了解，林宜瑾擔任過6屆議員，目前為第2任立委，本案主要針對台南市改制後的第一至三屆市議員任內，所涉嫌詐領的助理費進行偵辦，檢調傳訊全部實際以及掛名的助理，同時也傳訊包含林宜瑾與其親友共19人。昨晚11時起，檢方同步分兩個偵查庭訊問林宜瑾、黃姓主任，歷經約6小時，直至今天清晨5時，檢察官訊問後認定，林宜瑾犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，交保100萬元，並限制出海、出境，黃姓辦公室主任同樣犯貪汙、偽造文書罪嫌重大，並且有串供、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。另外，其餘5位關係人交保，其中包括劉姓、張姓、蘇姓、黃姓及吳姓被告，交保金額分別為10萬元、7萬元、5萬元及兩位3萬元，另有8名被告及4名證人均請回。