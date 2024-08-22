西西里島船難發現5具遺體　傳「英國比爾蓋茲」與女兒已被尋獲

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英國科技業大亨、被譽為「英國比爾蓋茲」的林奇（Michael Lynch），本週一搭乘豪華遊艇在義大利西西里島（Sicily）附近落水失蹤，船上22位乘客有15人獲救、1人遇難，剩下6人下落不明，包含林奇與他的女兒。最新消息指出，在船身殘骸附近發現5具遺體，已打撈起4具，雖然義大利當局不願證實死者身分，但多家外媒都稱，林奇與女兒已遇難。綜合外媒報導，西西里島民防局局長科西納（Salvatore Cocina）證實，潛水員已從遊艇內打撈出4具屍體，第5具屍體也被發現，正在設法運上岸。截至目前為止，本起船難已造成6人死亡，包含首日就確定喪生的加拿大裔廚師托馬斯（Recaldo Thomas），仍有1人失蹤。專業潛水員警告說，搜尋失蹤乘客的行動「非常具有挑戰性」。由於沉船的深度，潛水員只有10分鐘的時間搜索船隻，然後就必須返回水面。這次旅行目的原本是為了慶祝林奇，在2011年把軟體公司「Autonomy」以110億美元出售給HP（惠普）後，遭指控誇大公司估值、哄抬價格欺詐因而官司纏身，今年6月獲舊金山法院宣判無罪。另一個怪誕的巧合則是，林奇的同案被告、Autonomy前財務副總裁錢柏萊恩（Stephen Chamberlain），上週六在劍橋郡慢跑時，被車撞死。 他與林奇都在6月被無罪釋放。