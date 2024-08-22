蒲亭會李強　聲稱俄中夥伴關係正在取得成果

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俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)21日在克里姆林宮歡迎中國總理李強時表示，俄羅斯與中國的經濟和貿易關係正在「取得成果」。自從烏克蘭衝突爆發以來，莫斯科就一直把北京視為經濟命脈，隨著俄羅斯面臨西方嚴峻的經濟制裁，兩國貿易創下史上新高。蒲亭告訴來訪的李強說，「我們的貿易關係正在順利發展…雙方政府對經貿關係的關注正在取得成果」。蒲亭並補充說，俄中兩國為經濟和人道領域的大規模聯合計畫與項目做出努力，並預期在未來的很多年都將持續下去。根據克里姆林宮翻譯，李強告訴蒲亭，中俄關係正處於前所未有的高水平，蒲亭和中國領導人習近平打造了進一步深化雙邊關係的強勁動力。俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)則在另一場和李強的會面中，讚揚俄中關係是一項穩定因素，表示在新的全球秩序輪廓正在形成之際，兩國的夥伴關係與戰略合作格外重要。中國官媒新華社則引述一份聯合公報指出，中俄同意優化貿易結構，擴大雙邊貿易額，並促進電子商務發展。在面對西方制裁之際，俄羅斯已推動使用非西方貨幣作為貿易基礎。米舒斯京表示，盧布(ruble)和人民幣在相互結算的部份中已經占有超過95%。更多中央廣播電臺新聞