李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

李珠珢確定來台？球團知情人士曝「簽約進度」　認了有和韓國接洽

記者藍詩孟／綜合報導

▲啦啦隊女神李珠珢是否來台發展的話題備受關注，有球團內部的知情人士透露，台韓兩方確實有在接洽，但目前條件尚未簽約。（圖／記者林柏年攝）
▲啦啦隊女神李珠珢是否來台發展的話題備受關注，有球團內部的知情人士透露，台韓兩方確實有在接洽，但目前條件尚未簽約。（圖／記者林柏年攝）
20歲南韓啦啦隊女神李珠珢遭前體育主播蔡明里爆料，將在明年球季來台發展，加盟中華職棒啦啦隊，消息曝光後讓粉絲備感驚喜，也開始猜測李珠珢會和哪個中職球團簽約。目前富邦悍將回應：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」另外也有知情人士指出，李珠珢加盟中職一事，確實有在接洽，但其實八字都還沒一撇。

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▲李珠珢的照片有些出現雙下巴，不過依舊不影響她的人氣，應援到一半低頭偷笑模樣也讓粉絲直呼超可愛，甚至留言區一半都是台灣人。（圖／翻攝自李珠珢IG）
▲年僅20歲的李珠珢在台韓兩地人氣超旺，是啦啦隊中的亮眼新星。（圖／李珠珢IG）
李珠珢遭爆確定來台發展　網瘋猜簽約球團

李珠珢今年應邀來台交流後，在台人氣急速飆升，加上先前「三振舞」加持，讓李珠珢在台灣收穫一大票死忠粉絲，紛紛希望李珠珢追隨學姊李多慧、李雅英等人的腳步來台發展。而前體育主播蔡明里日前公開爆料，李珠珢確實已經決定來台灣：「是人家透露的啦，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，而且應該球隊都談好了，我看是覺得這個跡象蠻明顯的」。

消息曝光後，不少網友瘋猜李珠珢若是來台，最可能簽約的球團便是富邦悍將，因為富邦球團不只今年邀請李珠珢來台灣，總經理陳昭如也在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎。不過對於李珠珢是否來台發展，富邦球團僅低調回應：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」

▲李珠珢登上大巨蛋。（圖／記者林柏年攝）
▲李珠珢（前右1）和隊友們今年7月才受富邦悍將邀請，來台灣大巨蛋交流應援。（圖／記者林柏年攝）
八字都還沒一撇？知情人士曝李珠珢「簽約進度」

《ETtoday新聞雲》報導指出，富邦球團內部知情人士對於蔡明里的發言其實也蠻問號的，表示目前並未掌握這項消息。但據了解，台灣方面確實有和李珠珢韓國的經紀公司接觸，不過對方提出的條件還在評估當中。

知情人士透露，其實目前距離明年球季開打還有一段時間，所以雙方都不急於簽約。因此知情人士認為，就算李珠珢真的確定要來台灣發展，也是明年才會拍板定案，現階段根本八字都還沒一撇，屆時或許也會有更驚喜的消息曝光。

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