林宜瑾100萬交保！步出地檢署稱「坦蕩蕩」：相信法律會還我清白

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民進黨立委林宜瑾涉助理費，檢方昨天漏夜訊問今（22）日清晨諭令100萬交保，限制出境出海，林宜瑾在友人幫助下湊得100萬元保金，完成交保手續後隨即離開地檢署，面對媒體訊問則強調「自己坦蕩蕩」，相信法律會還給她清白。據了解，林宜瑾擔任過6屆議員，目前為第2任立委，本案主要針對台南市改制後的第一至三屆市議員任內，所涉嫌詐領的助理費進行偵辦，檢調傳訊全部實際以及掛名的助理，同時也傳訊包含林宜瑾與其親友共19人。經檢察官漏夜訊問後認定，林宜瑾犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，交保100萬元，並限制出海、出境，黃姓辦公室主任同樣犯貪汙、偽造文書罪嫌重大，並且有串供、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。清晨5時許，林宜瑾胞弟向民間友人求助，湊得百萬保金，完成限制出境、出海程序後，林宜瑾從地檢署快步離開，面對媒體訊問則強調「我坦坦蕩蕩，相信法律會還我清白」。