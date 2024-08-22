JK羅琳踢到鐵板了！抹黑奧運拳擊選手遭告　神隱12天抓包偷刪留言

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▲哈利波特作者J.K羅琳在奧運期間，不斷抨擊阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）為跨性別者，引起國際輿論。（圖/X）

▲J.K羅琳在8日轉發奧運選手打XX的畫面後，就神隱12天沒再發文，更被發現在被提告後，偷刪不利己留言。（圖/X@J.K羅琳）

▲林郁婷在巴黎奧運參賽期間，也遭到J.K羅琳與國際拳總一搭一唱的抨擊，教練曾自強解釋不提告國際拳總的原因。（圖／美聯社／達志影像）

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在巴黎奧運期間，不斷在社群點燃拳擊女選手「性別爭議」的戰火，不僅多次轉發相關報導發表意見，更是直指「台灣拳后」林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）為跨性別者，引起國際輿論。然而哈利夫受不了被污蔑，已經委任律師提告，J.K.羅琳更是被抓包奧運結束後神隱12天沒發文，甚至偷刪幾則對自己不利的留言。質疑主辦賽事單位為何可以接受男人在公共場合毆打女人以供娛樂，後來「性別爭議」事件越燒越大，J.K羅琳眼看有許多國外網友聲援，然而對比J.K羅琳在整個奧運期間肆無忌憚的批評以及發言，都被哈利夫看在眼裡，在奧運結束之後，，目前相關文件已送至巴黎檢察官辦公室。美國海軍退役情報官員阿克斯則發現，J.K羅琳的社群平台，至於林郁婷也同樣飽受J.K羅琳的抨擊為何沒要提告？教練曾自強則解釋：如今林郁婷在奧運奪金，曾自強也說：「感謝魔法作者J.K羅琳，讓世界看到台灣、認識林郁婷。」