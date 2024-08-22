JK羅琳踢到鐵板了！抹黑奧運拳擊選手遭告　神隱12天抓包偷刪留言

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在巴黎奧運期間，不斷在社群點燃拳擊女選手「性別爭議」的戰火，不僅多次轉發相關報導發表意見，更是直指「台灣拳后」林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）為跨性別者，引起國際輿論。然而哈利夫受不了被污蔑，已經委任律師提告，J.K.羅琳更是被抓包奧運結束後神隱12天沒發文，甚至偷刪幾則對自己不利的留言。
J.K羅琳從奧運打得火熱的8月初，在社群平台X轉發「女性公平競賽」粉專影片，接著表示：「這並不是一場運動，而是霸凌以及作弊」質疑主辦賽事單位為何可以接受男人在公共場合毆打女人以供娛樂，隨後還貼出哈利夫賽後的照片提到：「一個男人的微笑，他知道自己受到厭惡女性的體育機構所保護，享受著一個女人的痛苦。」
後來「性別爭議」事件越燒越大，J.K羅琳眼看有許多國外網友聲援，變本加厲轉發相關資訊諷刺哈利夫是「XY染色體男性」，連台灣拳后「林郁婷」也被捲入風波當中，讓本屆奧運女子拳擊賽當中，出現了「用拳擊打敗魔法」的經典應援台詞。
J.K羅琳污蔑奧運選手被告了！神隱12天抓包偷刪不利流言
然而對比J.K羅琳在整個奧運期間肆無忌憚的批評以及發言，都被哈利夫看在眼裡，在奧運結束之後，哈利夫委任律師包迪（Nabil Boudi）在法國提出法律訴訟，強調將找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者，包括特斯拉創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）曾經發文諷刺林郁婷、哈利夫，也是提告的名單之一，目前相關文件已送至巴黎檢察官辦公室。
美國海軍退役情報官員阿克斯則發現，J.K羅琳的社群平台，在8日轉發分享一位拳擊選手在場上比出XX手勢之後，就再也沒有發佈任何貼文至20號，整整消失12天，他更發現J.K.羅琳在被提告後，已悄悄刪除27則不利己的網路留言與回應。
至於林郁婷也同樣飽受J.K羅琳的抨擊為何沒要提告？教練曾自強則解釋：「當時是希望不要影響到亞運的資格，不是不提告，而是知道國際奧會（IOC）主導拳擊賽，且也將國際拳擊總會（IBA）除名，所以再度提告也沒有太大的意義」如今林郁婷在奧運奪金，曾自強也說：「感謝魔法作者J.K羅琳，讓世界看到台灣、認識林郁婷。」
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後來「性別爭議」事件越燒越大，J.K羅琳眼看有許多國外網友聲援，變本加厲轉發相關資訊諷刺哈利夫是「XY染色體男性」，連台灣拳后「林郁婷」也被捲入風波當中，讓本屆奧運女子拳擊賽當中，出現了「用拳擊打敗魔法」的經典應援台詞。
J.K羅琳污蔑奧運選手被告了！神隱12天抓包偷刪不利流言
然而對比J.K羅琳在整個奧運期間肆無忌憚的批評以及發言，都被哈利夫看在眼裡，在奧運結束之後，哈利夫委任律師包迪（Nabil Boudi）在法國提出法律訴訟，強調將找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者，包括特斯拉創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）曾經發文諷刺林郁婷、哈利夫，也是提告的名單之一，目前相關文件已送至巴黎檢察官辦公室。
美國海軍退役情報官員阿克斯則發現，J.K羅琳的社群平台，在8日轉發分享一位拳擊選手在場上比出XX手勢之後，就再也沒有發佈任何貼文至20號，整整消失12天，他更發現J.K.羅琳在被提告後，已悄悄刪除27則不利己的網路留言與回應。
至於林郁婷也同樣飽受J.K羅琳的抨擊為何沒要提告？教練曾自強則解釋：「當時是希望不要影響到亞運的資格，不是不提告，而是知道國際奧會（IOC）主導拳擊賽，且也將國際拳擊總會（IBA）除名，所以再度提告也沒有太大的意義」如今林郁婷在奧運奪金，曾自強也說：「感謝魔法作者J.K羅琳，讓世界看到台灣、認識林郁婷。」
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