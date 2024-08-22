全家霜淇淋買一送一來了！處暑7-11霜淇淋半價　哈根達斯買10送10

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▲全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續吃三天。（圖／全家提供）

▲7-11新口味霜淇淋推出「統一木瓜牛乳霜淇淋」，限時3天爽吃買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11贈品可換手提保冰桶，全家可換摺疊收納箱或160元全家紅利金。（圖／記者黃韻文攝、業者提供）

▲7-11、全家哈根達斯冰品年度最優惠，任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）

全家霜淇淋買一送一等到了！今（22）日處暑迎接炎炎夏日，7-11、全家自明（23）日起霜淇淋買一送一優惠，全家康康五還有杜老爺淇淋巧酥甜筒半價吃；並且哈根達斯限時優惠開跑，兩大超商迷你杯、雪酥、雪糕買10送10，口味可任選。全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續三天，全家霜淇淋買一送一，不限口味以及支付方式；還有杜老爺、竹炭水也通通半價。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）7-11霜淇淋8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。新口味將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人。7-11、全家便利商店同步祭出哈根達斯半價優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。