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全家霜淇淋買一送一來了！處暑7-11霜淇淋半價　哈根達斯買10送10

記者鍾怡婷/綜合報導

▲處暑全家、7-11霜淇淋買一送一，並且哈根達斯限時優惠開跑，兩大超商迷你杯、雪酥、雪糕買10送10，口味可任選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲處暑全家、7-11霜淇淋買一送一，並且哈根達斯限時優惠開跑，兩大超商迷你杯、雪酥、雪糕買10送10，口味可任選。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家霜淇淋買一送一等到了！今（22）日處暑迎接炎炎夏日，7-11、全家自明（23）日起霜淇淋買一送一優惠，全家康康五還有杜老爺淇淋巧酥甜筒半價吃；並且哈根達斯限時優惠開跑，兩大超商迷你杯、雪酥、雪糕買10送10，口味可任選。

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🟡全家霜淇淋買一送一

全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續三天，全家霜淇淋買一送一，不限口味以及支付方式；還有杜老爺、竹炭水也通通半價。

📍門市｜8月23日至8月25日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）
◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

▲（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續吃三天。（圖／全家提供）
🟡7-11「統一木瓜牛乳霜淇淋」買一送一

7-11霜淇淋8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。

新口味將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人。

▲7-11神還原，新口味推出「統一木瓜牛乳霜淇淋」，限時3天爽吃買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11新口味霜淇淋推出「統一木瓜牛乳霜淇淋」，限時3天爽吃買一送一。（圖／業者提供）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10

7-11、全家便利商店同步祭出哈根達斯半價優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。

📍以迷你杯129元買10送10試算：
◼️7-11：8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。

◼️全家：8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。

📍7-11、全家哈根達斯集點送贈品：
◼️7-11：單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)

◼️全家：單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。

▲7-11贈品可換手提保冰桶，全家可換摺疊收納箱或160元全家紅利金。（圖／記者黃韻文攝、業者提供）
▲7-11贈品可換手提保冰桶，全家可換摺疊收納箱或160元全家紅利金。（圖／記者黃韻文攝、業者提供）
▲7-11推出冰品年度最優惠，哈根達斯任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）
▲7-11、全家哈根達斯冰品年度最優惠，任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）

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