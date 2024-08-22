處暑節氣期間遇鬼門關！前後3天點香去邪　洗澡加「1物」淨身保護

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▲鬼門關前後三天，人的情緒比較不穩定，可以點檀香、沉香、降真香去陰邪。（圖／取自Shutterstock）

8月22日節氣進入「處暑」，不但氣溫上要開始增減衣物，鬼月也將要在這個節氣中結束了。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大鬼門會在國曆9月3日0時關閉，小鬼門會在國曆9月8日0時關閉，邱彥龍提醒，因為土星逆行且在10月12日之前進入動盪路徑，這段時間地震會相對頻繁，通常遇到能量釋放期，就容易有大地震、海嘯、洪災、暴雨、颱風跟火山噴發，氣象預警會有危險的地方就盡量避免前往。另外，處暑這16天會有三凶象到來，分別是8月6日至8月29日「火星刑金星」、8月7日至8月29日「土逆刑木星」、8月10日至9月15日「天王星遇惡魔之星再刑水星」。遇此三凶象到來，通常人禍問題會比較大，且是跟溝通或言語衝突有關，不但國際間宣傳戰開打，個人部分也會因錢財、感情、學習跟思想方面的差異出現極大紛爭口角，越強硬者越危險，會影響到工作、事業跟官運，因為小人跟敵人會想辦法透過網路和媒體大量攻擊跟中傷，殺傷力不小，因應之道就是儘量減少衝突，等待時間淡化，或者勇敢一點直接面對，理性溝通解決才是上策，不爭者會是最後的贏家。邱彥龍提點，，另外可多穿搭米黃色、米白色、土黃色跟咖啡色的服飾，攜帶方型或長方形的幸運物，配戴硃砂，都能逢凶化吉，大事化小、小事化無，且增加財運跟貴人運。處暑這段期間也要小心意外受傷、刀傷血光、跌倒、骨折、過度換氣、氣喘、心肌梗塞、中風、腫瘤、結石、痛風、宿醉、缺氧、疝氣、攝護腺疾病、耳鼻喉發炎、發燒、新冠、病毒感染、中毒、筋骨痠痛、便祕、脹氣等健康問題。由於處暑期間最旺的星分別是金星、木星跟海王星，意味著特別有利於活動行銷、婚慶、五金業、娛樂、繪畫、音樂、玩具業、淡海漁產業、船務業、運輸業、飲食飲料業、化學產業、油業、酒業、宗教玄學、靈性業、司法界、金融保險證券業等18種行業。邱彥龍引用《易林·豫之漸》卦：「氈裘膻國，文禮不飭；跨馬控弦，伐我都邑。」來總結這段期間，如果特別容易惹來一身腥者，代表因為不遵循天道所導致，需要的是反省自己，整頓自我，一味怪別人的話，災難總是防不勝防。