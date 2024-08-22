《黑神話：悟空》熱賣、海外玩家讀西遊記　中外交部：文化吸引力

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中國國產單機遊戲《黑神話：悟空》正式上線，短短幾個小時內便成為遊戲平台Steam最受歡迎的遊戲，也成為中國至今最受矚目的遊戲產品，亦被視為中國遊戲產業的里程碑。有港媒報導，這款遊戲令人關注的其中一點，是中國文化軟實力輸出的「重要示範」，聲稱有海外玩家為了更好進入遊戲視角，也開始研讀《西遊記》。而中國外交部發言人毛寧也表示，這反映了中國文化的吸引力。根據《香港01》報導，由於中國直到2015年都實行遊戲機禁令，禁令放寬後，遊戲平台上的遊戲又受到嚴格審查，包含索尼和微軟等公司，在中國銷售的遊戲機產品、線上商店，令許多遊戲在中國都無法使用。而《悟空》的爆紅有望為中國電子遊戲產業打破由日本和美國遊戲公司壟斷的局面，是「中國第一款為遊戲機開發的成熟遊戲」。報導引述中國觀察家認為，從經典小說《西遊記》到遊戲《悟空》，中國傳統文化元素與獨特的東方美學融為一體，不僅代表了遊戲開發的重大成就，而且充當了文化故事講述的「橋樑」，向全球觀眾介紹了珍貴的中國敘事元素，甚至可以被視為北京軟實力的勝利，因為遊戲中描繪的文化元素與其意識形態相符。報導提到，《黑神話：悟空》已狂賣450萬份、賺15億人民幣回本，評價《黑神話：悟空》之於中國單機遊戲，就像《流浪地球1》之於中國科幻電影，《三體》之於中國科幻文學，是真正的里程碑。不過許多中國玩家熟悉的《西遊記》劇情，很多海外玩家都不知道，為了更好的進入遊戲，更出現海外玩家開始讀《西遊記》的現象。此外，中國外交部發言人毛寧也在21日的例行記者會上，被問到《黑神話：悟空》席捲遊戲界，中國文化特色給玩家留下了深刻的印象，是否將此款遊戲視為「中國的大使」、以及會帶來哪些更廣泛的外交收獲時回應，她不了解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到了這款遊戲。毛寧進一步指出，從《黑神話：悟空》的名字來看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，「我想這也反映了中國文化的吸引力。」公開資料顯示，《黑神話：悟空》的故事情節發生在《西遊記》多年後，玩家扮演的花果山猿猴「天命人」，踏上尋找遺失聖物、復活齊天大聖的旅程，遊戲有多個結局，會因玩家的選擇而影響最終結果，設定並融合了真實世界中的文化和自然地標，包含山西省的小西天、南禪寺、鐵佛寺、廣勝寺和鸛雀樓等。