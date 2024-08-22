戴資穎奧運帶傷上場！為何堅持要打日本公開賽？背後有貼心原因

日本羽球公開賽22日賽程！戴資穎再度出擊　戰況及轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲戴資穎出戰日本羽球公開賽賽事，王齊麟跟搭擋邱相榤等都將出賽。（圖／Badminton photo提供）
▲戴資穎出戰日本羽球公開賽賽事，王齊麟跟搭擋邱相榤等都將出賽。（圖／Badminton photo提供）
戴資穎再度出賽！日本羽球公開賽今（22）日進行第三天賽事，台灣「羽球一姊」戴資穎將出戰哭烏克蘭女將Polina Buhrova，小戴帶傷上陣，但若無意外應該可過關，而台灣好手周天成、林俊易都將出賽，特別是黃金男雙王齊麟與新搭檔邱相榤也將於上午8:40分出賽。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理相關賽事跟轉播資訊。日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，將於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。本次賽事除了可以看到王齊麟與新搭檔邱相榤外，台灣好手周天成、林俊易等好手都將出賽。

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台灣好手戴資穎在首戰輕鬆擊敗Ashmita Chaliha，這場比賽也是她自奧運以來的首場正式比賽，小戴輕鬆過關，王齊麟與新搭檔邱相榤首場也輕鬆過關，以直落二擊敗日本地主組合保木卓朗／小林優吾組合。

BWF日本羽球公開賽賽程：

賽程 日期 台灣
時間		 項目
第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽
第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽
第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽
第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽
第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽
第6日 2024年8月25日 10:00 決賽
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。

BWF 日本羽球公開賽直播線上看

比賽日期：8/22（三） 比賽 8：00 開始（台灣時間）

男子單打賽程

時間：9:00 王子維 出戰 常山幹太

           9:40 林俊易 出戰 石宇奇

           11:00 周天成出戰 李佳豪

女子單打賽程

時間：8:00 戴資穎 出戰 Polina Buhrova

           10:20 山口茜 出戰 L·傑克斯菲德

           11:20  ⽔津愛美 出戰 韓悅

男雙賽程

時間：8:40 王齊麟/邱相榤 出戰 岡村洋輝/三橋健也


台灣雙打、混雙中華隊出席選手

雙打 選手
男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
中國隊羽球大名單：

男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦

女單：王凱世、韓悅、張藝曼

男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚

女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良

混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳


日本公開賽轉播資訊：

  • 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
  • 網路轉播請點此 （因賽事時序將有所延後）
  • 線上轉播：BWFYoutube
  • 官網賽程：請按此
▲2024巴黎奧運我國羽球一姐「小戴」戴資穎迎來最後一舞，今（28）日在女單小組賽首戰中對戰比利時好手譚蓮妮（Lianne Tan），最終戴資穎以21：15、21：14直落二拍落譚蓮妮，為衝金之旅開出好彩頭。（圖／中華奧會提供）
▲我國羽球一姐「小戴」戴資穎今天在日本公開賽將出戰烏克蘭女將，力拚2連勝。（圖／中華奧會提供）

▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽首戰中，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，成功挺進16強。（圖／Badminton Photo）
▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽首戰中，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，成功挺進16強。（圖／Badminton Photo）

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