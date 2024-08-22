夢幻聯動！全紅嬋合體王俊凱讚「比黃子韜帥」　154萬人朝聖嗨翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全紅嬋（右）在兩屆奧運中奪冠，成為中國最年輕的奧運三金得主。（圖／達志影像／美聯社）

▲全紅嬋（左）拿起王俊凱（右）的手機自拍，開玩笑說「也是有幸摸你手機囉」。（圖／電影頻道融媒體中心微博）

▲全紅嬋（右）和葛優（左）合照還學「葛優躺」，兩人一起攤在沙發上。（圖／全紅嬋微博）

中國跳水小天后全紅嬋憑藉「水花消失術」成為中國歷史上最年輕的奧運三金得主，17歲的她已紅遍全球；近日在巴黎奧運結束後，全紅嬋還受邀到北京參加電影《刺蝟》的首映活動，看完電影後全紅嬋也到後台和男主角王俊凱、葛優合照，她更稱讚王俊凱本人比偶像黃子韜還帥，笑說「不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘」，幽默發言讓在場眾人笑翻。全紅嬋20日到北京參加電影《刺蝟》的首映會，只見她一身輕便打扮，白色上衣搭配牛仔吊帶褲，卸下國手重擔後看起來一派輕鬆。一向把黃子韜當成自己偶像的全紅嬋坐在台下時，也被工作人員問道「王俊凱帥不帥？」全紅嬋害羞摀臉地說：「帥！他比黃子韜帥一點，不好意思啊韜哥，背叛你幾秒鐘」，搞笑發言逗樂眾人。之後全紅嬋也到後台和王俊凱、葛優互動，微博「電影頻道融媒體中心」就分享花絮影片，只見王俊凱拿起手機要和全紅嬋自拍，卻被全紅嬋調侃「拍得好看不？」王俊凱自認不會拍照，只好把手機遞給全紅嬋掌鏡，讓全紅嬋笑說「也是有幸摸你手機囉」。全紅嬋和王俊凱自拍完後還開玩笑喊道：「賞你了，（照片）記得發我」，輕鬆態度讓王俊凱笑說「比我還隨意」。隨後全紅嬋也在微博分享自己和王俊凱、葛優的合照，配文寫道「你小汁（小子）有點帥啊，大爺更帥」。只見她和葛優同框時還復刻葛優的招牌動作「葛優躺」，淡然躺在沙發的模樣讓網友笑翻，大家看了也紛紛留言，「夢幻聯動！」、「啊啊王俊凱好帥，你也更可愛」、「真葛優躺了哈哈哈哈」、「王俊凱你是不是跳水也不賴啊，快來和妹妹比比跳水」。全紅嬋的貼文曝光至今，已吸154萬人按讚。而電影《刺蝟》是8月底即將在中國正式上檔的喜劇劇情片，改編自中國作家鄭執的短篇小說《仙症》，該片6月時曾在上海國際電影節搶先播出，入圍第26屆上海國際電影節金爵獎主競賽單元，獲得最佳編劇獎，在中國討論度頗高；此次劇組邀請全紅嬋現身活動，更大大加深電影宣傳力道。