全聯「隱藏版蛋黃酥」爆紅！陳耀訓1顆可買整盒　內餡、口感曝光

全聯隱藏版蛋黃酥超便宜！一年一度的中秋節即將到來，各個名店預訂訂單接到手軟，像是知名的陳耀訓、不二坊人氣都非常高。不過，近日卻有網友發現，全聯最近也開賣蛋黃酥，且價格令人驚艷，一盒3顆只要89元，對比陳耀訓，1顆蛋黃酥賣98元就能買下全聯整盒，驚人的價差也引起不少討論。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「聽到新聞報導說有地方的蛋黃酥一顆要賣到166元，於是衝到全聯去買了3顆89元的蛋黃酥，還蠻好吃的，希望中秋節前不要漲價！」只見貼出的照片，該款蛋黃酥3顆一盒，是由「台灣美味」所出品的系列產品。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「全聯這個3顆89元物超所值，我個人買過一次覺得不錯」、「我覺得不錯吃，放冰箱回烤之後非常棒」、「這根本才是正常價格，蛋黃酥一顆超過50元都太誇張」、「全聯這個口感比較軟哦！不過這個價格已經沒什麼好挑剔了」、「真心覺得這價格才合理，看不懂一顆賣到快百元是在吃什麼。」
全聯3顆89元蛋黃酥爆紅！門市直擊「根本搶不到」
由於現在蛋黃酥名店許多價格都已經突破單顆50元大關，許多民眾還是咬牙買單，像是陳耀訓蛋黃酥一盒10入販售價格980元，即便單顆高達98元的高價，每年開賣時堪比大咖歌手、韓團來台開演唱會一樣難搶，因此全聯這次販售3顆89元的蛋黃酥，才讓許多民眾感到非常驚訝。
而《NOWnews》記者也在8月21日晚間跑了3間全聯門市，結果發現一間店並未販售該品牌蛋黃酥，另外兩家則是有販售，但架上早就空空如也，無法品嚐看看是否能與市面上大品牌比拼。不過根據全聯店員說法，該款蛋黃酥的口感相較於外面販售的現烤蛋黃酥，不是走「酥脆路線」，但是內餡還是有飽滿的豆沙以及真材實料的蛋黃，CP值還是非常高，最近有不少人都跑來添購回去試吃。
全聯便宜的蛋黃酥搶不到！內行推薦3家不到50元
如果不想買太貴的名店，全聯這種3入89元好康的蛋黃酥也搶不到，那到底該吃哪間蛋黃酥CP值才高？《NOWnews》特別整理三家內行老饕大讚的蛋黃酥店，一顆最多不會超過50元，中秋節將至，想吃蛋黃酥的人也可以參考看看哦！
📍奕順軒蛋黃酥/官網售價12入520元/平均單顆43元
📍彰化不二坊蛋黃酥/官方售價6入300元/平均單顆50元
📍彰化新口味蛋黃酥/官方售價12入550元/平均單45元
值得注意的是，彰化「新口味」蛋黃酥將在9月來北部快閃，第一站在台北SOGO天母店採取「預購取貨」，已經全數秒殺；第二站將在9月2日至16日在台北SOGO忠孝館設置快閃店，每人每天限購2盒，價格6入325元，每天數量有限，售完為止；而在9月7日、8日、14日、15日也會現身新竹SOGO百貨販售，每日限量供應，每⼈限購4盒，價格6入325元，同樣售完為⽌，想嚐鮮的北部民眾屆時腳步可要加快囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「全聯這個3顆89元物超所值，我個人買過一次覺得不錯」、「我覺得不錯吃，放冰箱回烤之後非常棒」、「這根本才是正常價格，蛋黃酥一顆超過50元都太誇張」、「全聯這個口感比較軟哦！不過這個價格已經沒什麼好挑剔了」、「真心覺得這價格才合理，看不懂一顆賣到快百元是在吃什麼。」
全聯3顆89元蛋黃酥爆紅！門市直擊「根本搶不到」
由於現在蛋黃酥名店許多價格都已經突破單顆50元大關，許多民眾還是咬牙買單，像是陳耀訓蛋黃酥一盒10入販售價格980元，即便單顆高達98元的高價，每年開賣時堪比大咖歌手、韓團來台開演唱會一樣難搶，因此全聯這次販售3顆89元的蛋黃酥，才讓許多民眾感到非常驚訝。
而《NOWnews》記者也在8月21日晚間跑了3間全聯門市，結果發現一間店並未販售該品牌蛋黃酥，另外兩家則是有販售，但架上早就空空如也，無法品嚐看看是否能與市面上大品牌比拼。不過根據全聯店員說法，該款蛋黃酥的口感相較於外面販售的現烤蛋黃酥，不是走「酥脆路線」，但是內餡還是有飽滿的豆沙以及真材實料的蛋黃，CP值還是非常高，最近有不少人都跑來添購回去試吃。
全聯便宜的蛋黃酥搶不到！內行推薦3家不到50元
如果不想買太貴的名店，全聯這種3入89元好康的蛋黃酥也搶不到，那到底該吃哪間蛋黃酥CP值才高？《NOWnews》特別整理三家內行老饕大讚的蛋黃酥店，一顆最多不會超過50元，中秋節將至，想吃蛋黃酥的人也可以參考看看哦！
📍奕順軒蛋黃酥/官網售價12入520元/平均單顆43元
📍彰化不二坊蛋黃酥/官方售價6入300元/平均單顆50元
📍彰化新口味蛋黃酥/官方售價12入550元/平均單45元
值得注意的是，彰化「新口味」蛋黃酥將在9月來北部快閃，第一站在台北SOGO天母店採取「預購取貨」，已經全數秒殺；第二站將在9月2日至16日在台北SOGO忠孝館設置快閃店，每人每天限購2盒，價格6入325元，每天數量有限，售完為止；而在9月7日、8日、14日、15日也會現身新竹SOGO百貨販售，每日限量供應，每⼈限購4盒，價格6入325元，同樣售完為⽌，想嚐鮮的北部民眾屆時腳步可要加快囉！