全聯「隱藏版蛋黃酥」爆紅！陳耀訓1顆可買整盒　內餡、口感曝光

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▲近日網友逛全聯時，發現全聯也有販售蛋黃酥，而且3入只賣89元，相當便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲《NOWnews》記者直擊全聯門市，架上確實有該款蛋黃酥的標價，不過架上早已空空如也，顯見其人氣相當高。（圖/記者張嘉哲攝）

▲彰化名店「不二坊」蛋黃酥不是中秋節都很熱門，一顆50元外皮酥脆、內餡飽滿，一直都是老饕的口袋名單。（圖／NOWnews資料照）

▲彰化「新口味」蛋黃酥將巡迴快閃台北SOGO天母店、SOGO忠孝店和SOGO新竹店，想吃便宜好吃的蛋黃酥，要注意時間哦！（圖／新口味食品行提供）

全聯隱藏版蛋黃酥超便宜！一年一度的中秋節即將到來，各個名店預訂訂單接到手軟，像是知名的陳耀訓、不二坊人氣都非常高。不過，近日卻有網友發現，全聯最近也開賣蛋黃酥，，驚人的價差也引起不少討論。一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出只見貼出的照片，該款蛋黃酥3顆一盒，是由「台灣美味」所出品的系列產品。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「真心覺得這價格才合理，看不懂一顆賣到快百元是在吃什麼。」，許多民眾還是咬牙買單，，因此全聯這次販售3顆89元的蛋黃酥，才讓許多民眾感到非常驚訝。，無法品嚐看看是否能與市面上大品牌比拼。如果不想買太貴的名店，全聯這種3入89元好康的蛋黃酥也搶不到，那到底該吃哪間蛋黃酥CP值才高？📍奕順軒蛋黃酥/官網售價12入520元/平均單顆43元📍彰化不二坊蛋黃酥/官方售價6入300元/平均單顆50元📍彰化新口味蛋黃酥/官方售價12入550元/平均單45元值得注意的是，，想嚐鮮的北部民眾屆時腳步可要加快囉！