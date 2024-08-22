陳佩琪不只看1.2億豪宅！房仲群組瘋傳「連看3戶」　買房動機強

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民眾黨主席主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，夫人陳佩琪又被爆出7月去看1.2億元的豪宅，引發社會熱議，更有房仲群組瘋傳陳佩琪不只看了1戶，總共看了3戶，光是停車一組三格最貴就要1600萬，認為「買房動機強烈」。柯文哲假帳案還未完結，陳佩琪再被爆出在中正區立法院附近要看要1.2億的房產，陳佩琪被問及此事第一時間否認，不過隨後改口稱有到處晃晃看房子，「希望兒子結婚，能夠有自己的一個住家。」但是根據《東森新聞》報導，房仲群組瘋傳，陳佩琪不只看1戶，而一共看了3戶看了包含13樓1戶、15樓2戶，總共看3戶，光是停車位34坪就要價1600萬，因為豪宅進出需要實名登記，才讓消息傳開。有房仲懷疑柯文哲夫婦手中有大量現金，財產申報中存款2464萬、退休金422萬，恐買不起破億豪宅。房仲陳泰源以過往經驗分析，連看三戶代表動機強烈，但礙於貸款上限是4成，通常有錢人買豪宅會以現金付款，懷疑柯文哲夫妻手上握有大筆現金。