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影／紅人隊40歲老將Joey Votto宣布退役！結束17個球季傳奇生涯

記者吳政紘/綜合報導

▲現年40歲的Joey Votto如今尚未找到新東家，是否會就此引退，也引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年40歲的Joey Votto如今尚未找到新東家，是否會就此引退，也引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
Joey Votto宣布退役！美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊球星，一壘手Joey Votto，今（22）日在IG無預警宣布退役，Joey Votto曾入選6屆全明星，奪下1屆國聯MVP，他選擇在今年球季結束自己長達17年的大聯盟生涯，不再找尋新東家。40歲的Joey Votto在2002年選秀會上被紅人以第二輪選進，2007年首登大聯盟，大聯盟生涯，他只效力紅人隊，在2010年至2013年，2017、2018年6度入選明星賽，2010年奪下國聯MVP，2011年拿下一壘手金手套獎，是紅人隊的當家球星。

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Joey Votto選擇退役　已付出所有

Joey Votto在大聯盟生涯17年一共累積7252個打席，敲出2135支安打、356支全壘打，跑回1171分、打進1144分打點，打擊率2成94、上壘率4成09、長打率5成11、攻擊指數0.920，被認為是最難對付的打者之一。

Joey Votto於自己IG上宣布退休，影片中他僅簡短地提到：「就這樣了，我正式從棒球界退休。」

Joey Votto向自己的家人們以及自己學生時期的球隊致謝，並向進入職業時期後的兩位教練Leon Roberts與Freddie Benavides提出感謝，同時點名幾位他上大聯盟後的摯友與教練，包含名教頭Dusty Baker，去年入選名人堂的球星Scott Rolen以及長期效力紅人的重砲手Jay Bruce等人。

Joey Votto透露，自己其實想要在加拿大與多倫多球迷面前打球，但他已經盡力了卻無法登上大聯盟：「我已經不再優秀了。謝謝你們在我嘗試時給我的支持。」

Votto直接對紅人、這座城市獻出熱情與表現，他說：「辛辛那提，我唯一效力的球隊，我愛你。」

最後Votto也向所有的MLB球迷說道，「是你們的歡呼給我動力，我喜歡噓聲，垃圾話，以及在客場出賽的時刻，或在台上感到謙遜的時刻。我永遠不會忘記，在我生涯初期，我第一次來到小熊主場Wrigley Field，觀眾站起來為我的失敗歡呼。我屬於這裡。我在這個運動能夠做我自己。我能夠做我最好的自己。我為這項運動獻出一切，我的身體、心靈還有思想。感謝所有一切。」

▲前紅人隊頭號球星Joey Votto總算找到新東家，將加盟多倫多藍鳥。（圖／美聯社／達志影像）
▲前紅人隊頭號球星Joey Votto一度傳出找到新東家，將加盟多倫多藍鳥。（圖／美聯社／達志影像）
▲選球機器Joey Votto還要打！傳天使、藍鳥都有興趣。（圖／達志影像／美聯社）
▲選球機器Joey Votto，不管在台灣、美國都有很多球迷。（圖／達志影像／美聯社）

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