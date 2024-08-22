屏東最強景點大洗牌了！墾丁、小琉球輸給它　488萬遊客改玩這裡

最近墾丁的觀光人潮大幅度的縮減，受到國旅的成本、觀光區的物價始終居高不下影響，導致有許多人寧願出國玩也不願在本島旅遊，讓過去南台灣暑假必去的墾丁大受打擊，許多店家也陸續撐不下去歇業。然而，根據觀光署最新統計，現在屏東最強景點已經不是墾丁、小琉球，在去年2023奪下屏東冠軍景點的是有眾多信徒的「車城福安宮」，一年湧進488萬名遊客朝聖。
過去只要講到要去屏東遊玩，大家不是選擇墾丁就是去小琉球，不過現在更多人已經不往海邊去，根據觀光署最新統計，2023年度屏東最強景點是「車城福安宮」，一年總計湧入488萬餘人次；第二名則是擁有廣闊草地的「林後四林平地森林園區」，一年累計193萬人次；至於最新的墾丁「大鵬灣遊憩區」則排在第三名，一年累計189萬人次。
至於第四名至第十名，包括「小琉球遊憩區（111萬人次）」、「國立海洋生物博物館（97萬人次）」、「 勝利星村創意生活園區（95萬人次 ）」、「六堆客家文化園區（71萬人次）」、 「潮好玩幸福村（50萬人次）」、 「鵝鑾鼻公園（36萬人次）」以及「 南灣遊憩區（35萬人次）」。
墾丁、小琉球都輸給它！車城福安宮遊客朝聖人數激增
如果把車城福安宮2022年的遊客統計數字調出來看，發現全年度一共有296萬人造訪，而2023年就成長到450萬人，觀光潮大幅度成長154萬人，還一舉超越過去屏東熱門景點墾丁以及小琉球，也可以從前十名的排行榜發現，海邊已經不再是屏東景點的首選，多個景點都已經慢慢取代墾丁玩水行程。
而「車城福安宮」是位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，其最大的特色就在於金爐，這座金爐是三重簷的八角形建築、共有四層樓，有「神明點鈔機」之稱，當信徒把金紙放在金爐口時，金紙就會自動飛入爐內，讓遊客朝聖過後都嘖嘖稱奇。
《NOWnews》記者也實際查看「車城福安宮」的Google評價，斬獲4.7顆星的高分，不少去過的遊客都紛紛評論「可以先去廟宇參拜，再去旁邊有市集逛逛和用餐，停車也很方便」、「停車太方便，而且環境整潔又乾淨」、「殿內裝潢氣派，屏東信仰重地，每年都會回訪的景點」、「現在來屏東都不會去墾丁玩水了，倒是來這裡拜拜祈福，環境非常棒，停車也很方便。」
車城福安宮一日遊怎麼玩？隔壁是台灣「最強評價」博物館
那如果去屏東不去墾丁玩水、逛墾丁大街，想要來個一日遊要怎麼玩？其實「車城福安宮」隔壁就是台灣評價最高的「國立海洋生物博物館」，Google評價達接近滿分的4.8顆星，兩者相距只有3.6公里，開車僅需6分鐘就能抵達，民眾可以先到車城福安宮拜拜祈福後，接著下午到「國立海洋生物博物館」參觀。
「國立海洋生物博物館」是在2000年2月25日開放，其特色是以「水」的精神與特性為主，館內一共規劃三大主題展示館，包括「台灣水域」、「珊瑚王國」以及「世界水域」，最特別的就是以淺海至深海方式介紹各式珊瑚的「珊瑚王國館」，擁有長達84公尺的海底隧道區，讓民眾不用潛水就能夠像置身海底那樣來欣賞珊瑚之美！如果下回想到屏東旅遊，不想再玩水的話，不如來趟車城鄉一日遊也是不錯的選擇哦！
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至於第四名至第十名，包括「小琉球遊憩區（111萬人次）」、「國立海洋生物博物館（97萬人次）」、「 勝利星村創意生活園區（95萬人次 ）」、「六堆客家文化園區（71萬人次）」、 「潮好玩幸福村（50萬人次）」、 「鵝鑾鼻公園（36萬人次）」以及「 南灣遊憩區（35萬人次）」。
墾丁、小琉球都輸給它！車城福安宮遊客朝聖人數激增
如果把車城福安宮2022年的遊客統計數字調出來看，發現全年度一共有296萬人造訪，而2023年就成長到450萬人，觀光潮大幅度成長154萬人，還一舉超越過去屏東熱門景點墾丁以及小琉球，也可以從前十名的排行榜發現，海邊已經不再是屏東景點的首選，多個景點都已經慢慢取代墾丁玩水行程。
而「車城福安宮」是位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，其最大的特色就在於金爐，這座金爐是三重簷的八角形建築、共有四層樓，有「神明點鈔機」之稱，當信徒把金紙放在金爐口時，金紙就會自動飛入爐內，讓遊客朝聖過後都嘖嘖稱奇。
《NOWnews》記者也實際查看「車城福安宮」的Google評價，斬獲4.7顆星的高分，不少去過的遊客都紛紛評論「可以先去廟宇參拜，再去旁邊有市集逛逛和用餐，停車也很方便」、「停車太方便，而且環境整潔又乾淨」、「殿內裝潢氣派，屏東信仰重地，每年都會回訪的景點」、「現在來屏東都不會去墾丁玩水了，倒是來這裡拜拜祈福，環境非常棒，停車也很方便。」
車城福安宮一日遊怎麼玩？隔壁是台灣「最強評價」博物館
那如果去屏東不去墾丁玩水、逛墾丁大街，想要來個一日遊要怎麼玩？其實「車城福安宮」隔壁就是台灣評價最高的「國立海洋生物博物館」，Google評價達接近滿分的4.8顆星，兩者相距只有3.6公里，開車僅需6分鐘就能抵達，民眾可以先到車城福安宮拜拜祈福後，接著下午到「國立海洋生物博物館」參觀。
「國立海洋生物博物館」是在2000年2月25日開放，其特色是以「水」的精神與特性為主，館內一共規劃三大主題展示館，包括「台灣水域」、「珊瑚王國」以及「世界水域」，最特別的就是以淺海至深海方式介紹各式珊瑚的「珊瑚王國館」，擁有長達84公尺的海底隧道區，讓民眾不用潛水就能夠像置身海底那樣來欣賞珊瑚之美！如果下回想到屏東旅遊，不想再玩水的話，不如來趟車城鄉一日遊也是不錯的選擇哦！