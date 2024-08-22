屏東最強景點大洗牌了！墾丁、小琉球輸給它　488萬遊客改玩這裡

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▲屏東車城福安宮信眾相當多，去年全年度湧入450萬名遊客，成為屏東最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）

▲「車城福安宮」是位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟。（圖/車城福安宮Google評論）

▲位於屏東的國立海洋生物博物館有名的「珊瑚海底隧道」，全長84公尺，民眾不需要潛入海底就能看到絢麗的珊瑚生態。（圖/海生館官網）

最近墾丁的觀光人潮大幅度的縮減，受到國旅的成本、觀光區的物價始終居高不下影響，導致有許多人寧願出國玩也不願在本島旅遊，讓過去南台灣暑假必去的墾丁大受打擊，許多店家也陸續撐不下去歇業。過去只要講到要去屏東遊玩，大家不是選擇墾丁就是去小琉球，不過現在更多人已經不往海邊去，，還一舉超越過去屏東熱門景點墾丁以及小琉球，，當信徒把金紙放在金爐口時，金紙就會自動飛入爐內，讓遊客朝聖過後都嘖嘖稱奇。，不少去過的遊客都紛紛評論、「現在來屏東都不會去墾丁玩水了，倒是來這裡拜拜祈福，環境非常棒，停車也很方便。」那如果去屏東不去墾丁玩水、逛墾丁大街，想要來個一日遊要怎麼玩？，民眾可以先到車城福安宮拜拜祈福後，接著下午到「國立海洋生物博物館」參觀。「國立海洋生物博物館」是在2000年2月25日開放，其特色是以「水」的精神與特性為主，如果下回想到屏東旅遊，不想再玩水的話，不如來趟車城鄉一日遊也是不錯的選擇哦！