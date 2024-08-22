陳佩琪認看1.2億豪宅　「天黑看不清建案名」扯空巢期憂鬱

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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日被爆有金主陪看1.2億元豪宅，而且看了不只一戶，持續遭網友炎上。陳佩琪昨沉默一天後，今（22）日一早又發臉書，坦承自己看了「約略這價位的房子」，但「有時天黑，看不清也不記得建案名稱」。她說自己賞屋是因為孩子們都出國，「感覺空巢期憂鬱症又快來了」。陳佩琪因涉開人頭公司，昨天遭就職的北市聯醫考績會約談，考績會以「不自證己罪」原則，對該案緩議處分，將待司法調查有結果後再議。陳佩琪跟丈夫柯文哲昨好不容易沉默一天，今天她一早就再度發臉書，坦承最近3、4個月有去看房子，原因是3個小孩同時跑到國外，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事」。她表示自己經由人家介紹去看過「辦公室」，印象中都是屋主接待，是否為建商她不清楚。至於外傳陳佩琪看了立法院附近的1.2億豪宅，陳佩琪則坦承「我的確看過他們說的約略這價位的房子」，但「有時天黑，看不清也不記得建案名稱」。陳佩琪說，自己很久就有換屋計畫，主要是因為「人家說臨沂街街圖像八卦陣，記者會迷路，我們會較安全自由。」她並自爆，另外還看過臨沂街附近的小宅，主要因為原本過戶給兒子柯傅堯的舊公寓沒有電梯，有鑑於公婆年邁體衰、也想逼兒子趕快娶一門媳婦，所以想幫兒子換電梯房。陳佩琪最後又描述，柯媽媽何瑞英6月中在台大醫院舊大樓住院開刀，那段時間她都在病房陪婆婆到很晚，「印象中我某天從台大舊大樓後門繞道到立法院附近買食物，有順道去看房子，但當時天黑連路都看不太清楚，建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它」。陳佩琪承認仲介有陪同，但是「印象中只有仲介陪同，沒見名嘴口中的大老闆林敏雄」，她並預告網友還有很多事情要聊，等週末放假再說。