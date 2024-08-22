李雅英是富邦悍將勝利女神！帶動平日票房成長　應援狂取6連勝

李雅英是勝利女神！中職富邦悍將昨（22）日靠著張育成轟出再見逆轉三分砲，終場以4:3擊敗台鋼雄鷹，而不少球迷也在網路上討論，富邦啦啦隊Fubon Angels李雅英的人氣超旺，不僅應援6連勝，還幫富邦創造新莊主場平日進場人數（6530人）史上第二高的新紀錄，可說是勝利保證，也有球迷在網路上直接串連，希望可以留下李雅英。李雅英的應援已經來到6連勝佳績，上次她應援失利，已經要回溯到5月25日
李雅英是勝利保證 也是富邦票房製造機
根據Threads的「hbw.baseball」推文指出，「李雅英近13場應援戰績：12勝1敗」，本季她應援出賽成績為12勝3敗，如果扣掉開季（4/3，4/4）的二連敗，她近期的應援成績是非常可怕的12勝1敗，勝率高達92%。
而昨日新莊進場觀眾已達6530人，也創下富邦在週三(非假日)的人數史上第二高的紀錄，而過去平日新莊最多球迷進場，是2019年9月18日，也是彭政閔生涯新莊最終戰，吸引滿場1萬2100人進場，至今仍無法突破。
今年新莊球場平日票房最高紀錄於7月12日，就是張育成在中華職棒的處女秀，吸引10,522名球迷進場，次高則是新莊球場開幕戰，當天共有9,076人入場，而李雅英人氣很高，也跟富邦票房有正相關。
此外，李雅英的應援勝場數已經來到6連勝佳績，上次她應援出賽富邦落敗，已經要回溯到5月25日，當時富邦在大巨蛋出戰台鋼，吸引破萬球迷進場，最後富邦以2:3落敗。
不少球迷紛紛留言：「請邦邦直接簽終身約，我大雅英必須在邦邦退休」、「我以為我家雅涵的15-4已經很猛了…(已扣掉兩場請假一勝一敗)」、「不可質疑雅英」等，紛紛相挺「國民表妹」。
李雅英身高170公分，擁有一雙大長腿，加上凹凸有致的身材曲線，不科學的火辣身材經常引發關注，而她自今年加入Fubon Angels以來，富邦票房也開出紅盤，李雅英於4月3日初次登板應援，並在5月26日球隊於台北大巨蛋舉辦的「悍將中學」主題日中，獲選為甜美系校花。
李雅英小檔案：
姓名：이아영
羅馬拼音：Lee A-young
國籍：韓國
出生年月日：1992年2月9日（32歲）
出生地點：韓國釜山廣域市
經紀公司：ONEPICKent
應援經歷：樂天巨人、起亞虎、大田廣域市正官庄紅火花隊、原州市DB新世代隊、NC恐龍、電豹女、Fubon Angels
以上資料參考：維基百科
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根據Threads的「hbw.baseball」推文指出，「李雅英近13場應援戰績：12勝1敗」，本季她應援出賽成績為12勝3敗，如果扣掉開季（4/3，4/4）的二連敗，她近期的應援成績是非常可怕的12勝1敗，勝率高達92%。
而昨日新莊進場觀眾已達6530人，也創下富邦在週三(非假日)的人數史上第二高的紀錄，而過去平日新莊最多球迷進場，是2019年9月18日，也是彭政閔生涯新莊最終戰，吸引滿場1萬2100人進場，至今仍無法突破。
今年新莊球場平日票房最高紀錄於7月12日，就是張育成在中華職棒的處女秀，吸引10,522名球迷進場，次高則是新莊球場開幕戰，當天共有9,076人入場，而李雅英人氣很高，也跟富邦票房有正相關。
此外，李雅英的應援勝場數已經來到6連勝佳績，上次她應援出賽富邦落敗，已經要回溯到5月25日，當時富邦在大巨蛋出戰台鋼，吸引破萬球迷進場，最後富邦以2:3落敗。
不少球迷紛紛留言：「請邦邦直接簽終身約，我大雅英必須在邦邦退休」、「我以為我家雅涵的15-4已經很猛了…(已扣掉兩場請假一勝一敗)」、「不可質疑雅英」等，紛紛相挺「國民表妹」。
李雅英身高170公分，擁有一雙大長腿，加上凹凸有致的身材曲線，不科學的火辣身材經常引發關注，而她自今年加入Fubon Angels以來，富邦票房也開出紅盤，李雅英於4月3日初次登板應援，並在5月26日球隊於台北大巨蛋舉辦的「悍將中學」主題日中，獲選為甜美系校花。
李雅英小檔案：
姓名：이아영
羅馬拼音：Lee A-young
國籍：韓國
出生年月日：1992年2月9日（32歲）
出生地點：韓國釜山廣域市
經紀公司：ONEPICKent
應援經歷：樂天巨人、起亞虎、大田廣域市正官庄紅火花隊、原州市DB新世代隊、NC恐龍、電豹女、Fubon Angels
以上資料參考：維基百科