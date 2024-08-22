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處暑節氣來了！台電曝「1動作」室內熱氣急速OUT　冷氣耗電量暴減

記者賴禹妡／綜合報導

▲台電表示，若下班到家想快速退暑氣，最關鍵的祕訣就是「開窗散熱」，能減少冷氣開始後的耗電量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台電表示，若下班到家想快速退暑氣，最關鍵的祕訣就是「開窗散熱」，能減少冷氣開始後的耗電量。（圖／記者蕭涵云攝）
今（22）日為一年一度的處暑節氣，天氣型態變成早晚涼、白天炎熱，台電就表示，若下班到家想快速退暑氣，最關鍵的祕訣就是「開窗散熱」，也可善用電風扇、循環扇，更加速空氣流通，待室內降溫後再開冷氣，就能減少冷氣運轉時的耗電量。

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台電昨日在臉書粉專「台電電力粉絲團」中發文，表示處暑節氣到來，變成白天炎熱、早晚涼的天氣，而在家中要快速退暑氣，一大祕訣就是「回到家先開窗散熱」，因為炎熱的白天，讓家具、地板吸熱一整天，導致室溫上升，因此回家後要先開窗散熱，讓空氣循環流通，一旦熱氣排除，就能讓室內先降溫。

▲（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團」）
▲在家中要快速退暑氣，一大祕訣就是「回到家先開窗散熱」。（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團」）
此外，台電提醒，白天出門前也可拉上窗簾先隔熱，到家開窗散熱後，也要記得善用電風扇、循環扇，更加速空氣流通，待室內降溫後再關窗打開冷氣，就能更省時省力、事半功倍，可以減少冷氣運轉時的耗電量。

而冷氣搭配循環扇使用，最佳守財位就是在冷氣出風口下方，並呈45度仰角擺放，從房內最長對角處朝室內中央吹，如此一來，循環扇的後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落。

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