美網／許育修上演驚奇逆轉秀！激戰3盤退黃澤林　距會內賽僅差1勝

2024年美國網球公開賽會外賽目前進行至第2輪賽事，台灣好手許育修今（22）日深夜面對到來自香港的新星黃澤林，雙方則是上演一場三盤大戰，而許育修儘管第一盤以1：6先行讓出，但他很快就做出調整，最終以1：6、6：2、7：6 （10：8）上演驚奇逆轉秀，順利挺進會外賽第3輪，只要再搶下1勝，就確定能夠前進本屆美網的男單會內賽。
去年在美網表現相當亮眼、勇闖至會內賽第2輪的許育修，近日重返他大滿貫首勝福地，會外賽首輪對手則是來自德國的Rudolf Molleker，首盤許育修雖然以4：6讓出，但第二盤馬上以6：4扳平，決勝盤許育修則是在第6局率先破發成功，儘管第9局的賽末發球局反遭對手破發，但許育修最終仍以7：5驚險搶下勝利，搶下本屆美網會外賽首勝。
許育修今深夜出戰香港黃澤林 最終成功上演逆轉秀
而稍早許育修在會外賽第2輪的對手，則為來自香港的20歲新星黃澤林，許育修雖然開賽狀態不是太理想，最終以1：6讓出，但他後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，雙方最終鏖戰至搶七，最終在搶10大戰上許育修還是穩住陣腳，以10：8成功搶下，在會外賽上艱辛搶下2連勝。
而值得一提的是，許育修與黃澤林過去曾在2022年的ITF未來賽越南西寧站（Vietnam F4 Futures ）4強賽上交鋒，當時許育修同樣先是讓出首盤，最終反倒以4：6、7：6（7：3）、6：3上演逆轉秀。雙方如今時隔將近2年再次碰頭，笑到最後的依然是許育修。
曾俊欣惜敗奧地利Rodionov 確定無緣美網會內賽
至於 「台灣一哥」曾俊欣今日深夜同樣也有出賽，但他卻是陷入苦戰，最終以4：6、6：7（5：7）敗給奧地利好手Jurij Rodionov，名列會外賽第20種子的曾俊欣，未能上演甜蜜復仇，本屆美網也確定無緣挺進會內賽，止步於會外賽第2輪。
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許育修今深夜出戰香港黃澤林 最終成功上演逆轉秀
而稍早許育修在會外賽第2輪的對手，則為來自香港的20歲新星黃澤林，許育修雖然開賽狀態不是太理想，最終以1：6讓出，但他後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，雙方最終鏖戰至搶七，最終在搶10大戰上許育修還是穩住陣腳，以10：8成功搶下，在會外賽上艱辛搶下2連勝。
而值得一提的是，許育修與黃澤林過去曾在2022年的ITF未來賽越南西寧站（Vietnam F4 Futures ）4強賽上交鋒，當時許育修同樣先是讓出首盤，最終反倒以4：6、7：6（7：3）、6：3上演逆轉秀。雙方如今時隔將近2年再次碰頭，笑到最後的依然是許育修。
曾俊欣惜敗奧地利Rodionov 確定無緣美網會內賽
至於 「台灣一哥」曾俊欣今日深夜同樣也有出賽，但他卻是陷入苦戰，最終以4：6、6：7（5：7）敗給奧地利好手Jurij Rodionov，名列會外賽第20種子的曾俊欣，未能上演甜蜜復仇，本屆美網也確定無緣挺進會內賽，止步於會外賽第2輪。