美網／許育修上演驚奇逆轉秀！激戰3盤退黃澤林　距會內賽僅差1勝

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▲「夜市球王」曾俊欣今（22）日出戰美網會外賽第2輪賽事，最終以4：6、6：7（5：7）敗給奧地利好手Jurij Rodionov，本屆美網他也確定無緣挺進會內賽，止步於會外賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像）

2024年美國網球公開賽會外賽目前進行至第2輪賽事，台灣好手許育修今（22）日深夜面對到來自香港的新星黃澤林，雙方則是上演一場三盤大戰，而許育修儘管第一盤以1：6先行讓出，但他很快就做出調整，去年在美網表現相當亮眼、勇闖至會內賽第2輪的許育修，近日重返他大滿貫首勝福地，會外賽首輪對手則是來自德國的Rudolf Molleker，首盤許育修雖然以4：6讓出，但第二盤馬上以6：4扳平，而稍早許育修在會外賽第2輪的對手，則為來自香港的20歲新星黃澤林，許育修雖然開賽狀態不是太理想，最終以1：6讓出，但他後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。而值得一提的是，許育修與黃澤林過去曾在2022年的ITF未來賽越南西寧站（Vietnam F4 Futures ）4強賽上交鋒，當時許育修同樣先是讓出首盤，最終反倒以4：6、7：6（7：3）、6：3上演逆轉秀。至於 「台灣一哥」曾俊欣今日深夜同樣也有出賽，但他卻是陷入苦戰，