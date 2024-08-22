越南增長6.9%！東南亞經濟逆勢翻盤　日媒分析差異

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▲塔克辛么女貝東丹在16日被選為泰國新任總理，目前政局相較其他國家不穩定，可能影響外資流入。（圖／美聯社／達志影像）

近幾年中美關係緊張局勢升溫，中國的產業鏈逐漸移往東南亞，然而受到疫情和全球經濟疲軟影響，東南亞國家的經濟時好時壞。東南亞6個主要國家的第二季（4～6月）國內生産總值(GDP)截至8月20日均已出爐，對美國出口增長激增的越南和泰國等4國，與上一季度相比增長加速。根據《日經新聞》，越南政府對經濟復甦越來越有信心，該國政府高層人士還提到了上調原本定為6.0～6.5%的2024年的GDP增長率計劃。與越南一樣、4～6月增長加速的泰國和馬來西亞的對美國的出口也很強勁。在越南北部北寧省的安豐工業園區附近開髮廊的老闆Tuan說，「很多三星的員工跳槽到中國企業，中國人開的工廠也越來越多。」此名老闆過去也曾是三星的員工，因此對產業的基層概況很了解。中國企業正在把產業鏈轉往越南北部，主要生產電子零件和智慧型手機。泰國1～6月對美出口額同比增長11.2%。與對中國出口減少1.2%、對日本出口減少7.5%形成鮮明對比。馬來西亞的對美出口也增長了12.1%。印尼4～6月的GDP增長5.05%，比上一季度(增長5.11%)略有減速。受到為應對貨幣貶值而上調利率的影響，耐用品的銷售停滯不前，但佔GDP的20%的出口增加8.3%。煤炭和鎳等資源的出口也實現增長。菲律賓4～6月由公共投資推動了經濟增長，但目前已經轉向刺激國內民間需求。為刺激家庭消費和企業設備投資，菲律賓的中央銀行15日實施了2020年11月以來的首次降息。日媒分析，整體而言越南經濟持續增長，其他國家也略有進步，不過泰國在第二季時突然換了總理，政局相較其他國家不穩定，市場吸引力可能減弱，外資恐有流向其他國家的趨勢。