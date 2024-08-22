陳佩琪遭爆看1.2億豪宅　郭正亮驚呼「是大危機」：看出她的焦慮

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，其妻子陳佩琪不僅自爆開人頭公司，又被爆出7月有金主陪看1.2億豪宅，還看了不只一戶，引發社會熱議。對此，前立委郭正亮表示，「這就看出陳佩琪的焦慮，而且政治上沒經驗，對法律又不熟，他沒有處理過大危機，這算是大危機」。郭正亮21日在節目《綠也掀桌》表示，陳佩琪看房子若有金主作陪，就是已經被人家看到了，而看的房子，搞不好就是該名金主蓋的，「就好像張綱維，不然怎麼會跟李孟諺見面，搞不好是他的女朋友介紹的，不然李孟諺沒有理由會跟他見面」。郭正亮認為，陳佩琪看房沒什麼，因為柯文哲原本的住房市價可能就有9000萬，且夫妻兩人都是台大醫生，1.2億離他原本房子的價格也差不遠，他們絕對買得起，所以並沒有那麼誇張。郭正亮認為，較誇張的是，陳佩琪那麼愛說話，感覺就是非常保護她的兒子，可能是怕兒子被問；郭正亮直言，「這就看出陳佩琪的焦慮，而且政治上沒經驗，對法律又不熟，他沒有處理過大危機，這算是大危機」。